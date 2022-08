Juan Reynoso continúa con sus visitas a los diferentes jugadores elegibles para su primera convocatoria como DT de la Selección Peruana, mientras planifica lo que será el amistoso contra México en setiembre. Sin embargo, hay un área que falta cubrir en la delegación nacional, pues en estos momentos la 'Blanquirroja' no tiene psicólogo, es por ello que en las últimas horas corrió el rumor del regreso de Marcelo Márquez, quien trabajó con Ricardo Gareca en el proceso clasificatorio a Rusia 2018.

Márquez cuenta con la aprobación del extécnico de Cruz Azul y FBC Melgar, respetando aquella labor de poder convencer a los futbolistas de sus capacidades durante las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018. Como se recuerda, el mencionado psicólogo deportivo dio un paso al costado en enero de 2019, por razones netamente personales.

"Marcelo Márquez, que trabajó en su momento con Ricardo Gareca, no volverá a la Selección Peruana. El psicólogo argentino no aceptó la posibilidad de volver a trabajar en la bicolor. Por el momento, no se suma nadie al comando técnico", reveló el periodista Kevin Pacheco en RPP Noticias.

De acuerdo a esta información, Juan Reynoso tendrá que esperar un poco más para sumar al último integrante de su delegación nacional. Cabe mencionar que hace poco, en una entrevista que realizó para los diferentes medios de prensa, dio a conocer la importancia de contar con alguien en el área psicológica, puesto que va de la mano con el rendimiento físico en el césped.

¿Cuándo juega la Selección Peruana ante México?

La Selección Peruana enfrentará a México el próximo 24 de septiembre en Estados Unidos en un amistoso internacional, que significará el debut de Juan Reynoso como técnico de la 'bicolor'. Por esa razón, hay mucha expectativa por saber qué jugadores formarán parte de su primera convocatoria, y a quienes dejaría fuera de la lista.