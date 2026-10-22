El nefasto récord de Sporting Cristal visitando a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal tendrá una complicada visita a la ciudad de Cusco, peor aún cuando sostienen una racha muy negativa de que en 14 partidos de 16 totales no pudieron conseguir victorias.

Sporting Cristal se alista para una verdadera final adelantada. En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, y a falta de tan solo cinco partidos para el cierre regular del campeonato, visitarán a Cusco FC en la siempre complicada altura de la ciudad imperial. En la previa de este encuentro, hay una estadística realmente nefasta que evidencia la tarea titánica que deberán realizar.

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Fuente: Sporting Cristal.

Si bien han mejorado en rendimientos individuales y colectivos, además de que ahora mismo son uno de los firmes candidatos para quedarse con el Torneo Clausura 2026, nadie puede negar que Sporting Cristal la tiene muy difícil ante Cusco FC. Resulta que los rimenes mantienen una racha que indica que de los últimos 16 partidos jugadores en dicha altura, solo ganaron en 2 ocasiones.

Hay una victoria de visita que figura a favor de Sporting Cristal, pero este encuentro no se disputó en el Cusco ya que durante la temporada 2021 todo el campeonato se disputó en Lima debido a la pandemia del Covid. Entonces, sin contabilizar estos tres partidos mencionados, hablamos de que los liderados técnicamente por Roberto Mosquera deberán ir en contra de la historia.

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Los dos únicos triunfos de Sporting Cristal de visita ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Teniendo en cuenta que Cusco FC cambió de nombre y antes era nombrado como Real Garcilaso, equipo que por cierto disputó dos finales nacionales en los años 2012 y 2013 para luego competir en Copa Libertadores, la estadística viene desde dicho momento. Fue en la temporada 2012 cuando Sporting Cristal logró imponerse con gol de Junior Ross en la final de ida del Descentralizado.

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Luego, en la temporada 2015, se dio la última victoria de los celestes ante el equipo imperial. Hablamos de un 4-0 contundente con goles de Luis Abram, Irven Ávila y un doblete de Carlos Lobatón. Desde ese momento es que Sporting Cristal no ha vuelto a imponerse jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y el sábado 24 de octubre desde las 15:15 tendrán una gran oportunidad de oro.

Las últimas visitas de Sporting Cristal a Cusco FC

Local Resultado Visitante Torneo Notas Cusco FC 2-0 Sporting Cristal Liga 1 2025 Cusco FC 3-2 Sporting Cristal Liga 1 2025 Cusco FC 1-1 Sporting Cristal Liga 1 2024 Cusco FC 4-1 Sporting Cristal Liga 1 2023 Cusco FC 1-2 Sporting Cristal Liga 1 2021 Jugado en el Callao Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal Liga 1 2019 Real Garcilaso 2-2 Sporting Cristal Liga 1 2018 Real Garcilaso 1-0 Sporting Cristal Descentralizado 2017 Real Garcilaso 1-0 Sporting Cristal Descentralizado 2016 Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal Descentralizado 2016 Real Garcilaso 0-4 Sporting Cristal Descentralizado 2015 Real Garcilaso 2-1 Sporting Cristal Descentralizado 2014 Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal Descentralizado 2014 Real Garcilaso 2-1 Sporting Cristal Descentralizado 2013 Real Garcilaso 3-0 Sporting Cristal Descentralizado 2013 Real Garcilaso 0-1 Sporting Cristal Descentralizado 2012 Real Garcilaso 3-0 Sporting Cristal Descentralizado 2012

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