Alianza Lima tiene un registro negativo, que se hace grande, con el buen presente de Hernán Barcos. Sporting Cristal celebra que no siguiese.

Hernán Barcos vive un momento futbolístico formidable en la Liga 1 2026 y su constante romance con el gol en Sporting Cristal se convierte en la peor pesadilla para todo el pueblo blanquiazul.

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Hernán Barcos está rompiéndola en Sporting Cristal

El delantero argentino registra de momento 13 goles en el campeonato local, repartidos entre su etapa en FC Cajamarca durante el Torneo Apertura y su presente en el Torneo Clausura luciendo la camiseta rímense.

Hernán Barcos la rompe en goles dentro de Sporting Cristal. (Foto: X).

A esta producción ofensiva en el torneo descentralizado se le añade una anotación clave en la Copa de la Liga, alcanzando la contundente cifra de 14 tantos marcados en lo que va de la temporada.

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La brecha goleadora resulta demoledora para La Victoria, ya que el popular ‘Pirata’ acumula en solitario 6 anotaciones más que toda la delantera íntima combinada, superando ampliamente los números de Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos juntos.

La herida de Matute y la fecha exacta del cruce directo

En la acera bajopontina celebran la efectividad de un atacante que llegó para marcar diferencias inmediatas, mientras en Alianza Lima aún resuena el eco de una salida controvertida que el propio jugador se encargó de explicar.

Hernán Barcos sostuvo reiteradamente que nunca tuvo la intención de alejarse del cuadro íntimo, aclarando que la decisión de no renovar su vínculo partió exclusivamente de la directiva victoriana.

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¿Cuándo jugará Hernán Barcos vs. Alianza Lima?

Hoy entregado al objetivo de pelear el título nacional con la camiseta celeste, el atacante ya conoce con precisión la cita en la que se reencontrará ante sus excompañeros y ante la hinchada blanquiazul.

El esperado duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima se disputará el próximo jueves 29 de octubre a las 3:30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo, por la jornada 14 del Torneo Clausura.

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