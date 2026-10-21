El plan que usaría Roberto Mosquera con Hernán Barcos con miras al clásico ante Alianza Lima

Pensando en el duelo clave contra Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo, existiría una gran novedad con miras a la inclusión de Hernán Barcos.

A poco más de una semana para una nueva edición del clásico entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, muchos de los hinchas ya esperan con ansias el pitazo inicial por lo que representa una victoria clave en las aspiraciones de ambos equipos en este Torneo Clausura 2026. Asimismo, desde la interna rimense habrían empezado a planificar con detalle la inclusión titular de Hernán Barcos.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Teniendo en cuenta que Hernán Barcos viene siendo más un recambio habitual a un titular indiscutible para Roberto Mosquera, no podemos perder de vista el pasado del delantero en Alianza Lima. Además del aspecto futbolístico, la posible inclusión del ‘Pirata’ en el once titular podría representar un golpe emocional para sus excompañeros, así que no sería descabellado tenerlo como opción.

“Conociendo a Mosquera, no me extrañaría que Barcos salga de titular en el partido contra Alianza. Mosquera no es ningún tonto. Sabe que, poniéndolo de arranque, no solo va a ganar un gran delantero, sino que también va a movilizar a la gente de Alianza. Y creo que esa situación también puede motivar a Barcos”; comentó Reimond Manco en el programa digital ‘Juego Cruzado‘.

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🗣️ Reimond Manco: "Conociendo a Mosquera, no me extrañaría que Barcos salga de titular en el partido contra Alianza. Mosquera no es ningún tonto. Sabe que, poniéndolo de arranque, no solo va a ganar un… pic.twitter.com/q0vbPhUw85 — DENGANCHE (@denganche) October 20, 2026

Si bien no se trata de una revelación desde la interna de Sporting Cristal como una filtración pensando en el clásico ante Alianza Lima, claramente es un panorama muy posible para los celestes, sobre todo cuando este fin de semana enfrentarán a Cusco FC de visita y realizarán un enorme desgaste físico. Aún hay tiempo, así que veremos qué decisión toma el comando técnico.

El último antecedente entre Alianza Lima y Sporting Cristal en este año 2026

En el marco del Torneo Apertura 2026 y en un duelo disputado en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 en un clásico que tuvo diversas emociones. Fueron los celestes quienes se adelantaron en el marcador con Gustavo Cazonatti y prácticamente en el último minuto apareció Esteban Pavez para decretar la igualdad con un golazo.

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La novedad del próximo encuentro entre celestes y blanquiazules es que ahora se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Luego de 10 largos años, el recinto deportivo de Sporting Cristal será sede del llamado clásico moderno. Con el objetivo de llevarse el título nacional en esta temporada, la fecha programada es el próximo jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos suena como posible titular en Sporting Cristal ante Alianza Lima .

suena como posible titular en ante . 1-1 fue el marcador del último clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal .

fue el marcador del último clásico entre y . Estadio Alberto Gallardo albergará el clásico el 29 de octubre a las 15:30 horas.