Hernán Barcos habló sobre su futuro apenas terminó su partido ante Cienciano. Además, la información es que continuará en el club.

Terminó la temporada para Sporting Cristal, que ya se está moviendo con posibles fichajes, negociaciones y definiciones. En este sentido, Hernán Barcos reveló que su intención es continuar jugando una temporada más y todos los caminos conducen a que renueve su contrato con el cuadro ‘celeste’.

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“Mi contrato termina ahora en diciembre, pero trataremos de hablar a ver qué quiere Cristal“, aseguró Hernán Barcos apenas terminó el partido con victoria 4-1 ante Cienciano. Si bien logró el resultado que necesitaba, el triunfo de Sport Huancayo ante Universitario evitó que pueda ganar el Torneo Clausura 2026 y disputar los Playoffs por el título nacional.

Su declaración también implica una idea fija en su cabeza: no piensa en el retiro profesional. “Seguramente jugaré un año más y después veremos”, aseguró el ‘Pirata’. De esta manera, sea en el Rímac o en otro club, continuará su carrera profesional, ya con 43 años.

“Mi contrato termina ahora en diciembre pero nos juntaremos a ver qué quiere Cristal. Jugaré por lo menos un año más. Sabemos que cuando dependes de los demás pasan estas cosas”



Hernán Barcos, jugador Sporting Cristal pic.twitter.com/l58d4H2UQ4 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 23, 2026

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Hernán Barcos continuará en Sporting Cristal

Las palabras de Hernán Barcos han dejado a la vista sus intenciones. Ahora, del otro lado, desde Sporting Cristal, la postura coincidiría con el deseo del experimentado atacante. Según informó el periodista Paul Pérez Rioja en Modo Fútbol (Linkeados Youtube), de no mediar problemas, el ‘Pirata’ continuará en el conjunto ‘cervecero’.

“Salvo algo muy extraño, Hernán Barcos va a continuar un año más en Sporting Cristal”, aseguró el mencionado comunicador en el programa, respecto a la información del conjunto del Rímac. Con esto, el ‘Pirata’ seguirá en el club que confió en su experiencia en este segundo semestre de 2026.

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Precisamente, el agradecimiento en este final de temporada para Barcos fue para la hinchada ‘celeste’. “Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, por confiar en nosotros. Y que el próximo año venga con más ganas. Y que el fútbol también se ponga perfecto. Gracias”, dijo.

Y agregó, dejando un guiño a su continuidad: “Esperemos que se pueda dar, que se pueda pelear. Es un club que está siempre ahí peleando. Y cubriendo detalles, seguramente va a estar ahí arriba”.

Las estadísticas de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Hernán Barcos llegó a Sporting Cristal a mitad de año luego de pasar la primera parte del año en FC Cajamarca (17 partidos con 1.265 minutos con 9 goles y 3 asistencias). En el conjunto ‘celeste’, disputó 22 encuentros (1.200 minutos) con 8 goles y 4 asistencias.

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