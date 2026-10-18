El gran dolor de cabeza de Sporting Cristal de cara a los duelos ante Cusco FC y Alianza Lima

Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura 2026 y se alista para disputar dos partidos realmente claves. Existe una situación que podría quitarles cierta jerarquía de cara a la recta final del campeonato.

Siendo el puntero del Torneo Clausura 2026 por diferencia de goles y demostrando que viene en crecimiento constante desde lo futbolístico, en la interna de Sporting Cristal son conscientes que tienen más finales por delante. De cara a los siguientes dos partidos, uno en condición de visita y otro de local, existe un gran dolor de cabeza pensando en seguir por el camino de los triunfos.

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Fuente: A Presión.

Resulta que el día de hoy se dio la amonestación de Cristiano Da Silva y con ello sumó su cuarta amonestación en el Torneo Clausura 2026. Es decir, de ser pintado en el próximo encuentro ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, no estaría presente en la siguiente fecha y se perdería el clásico contra Alianza Lima a disputarse el jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo.

Esta misma situación ocurre con Yoshimar Yotún y Santiago González, todos jugadores claves y determinantes en la alineación titular de Sporting Cristal. En el caso de estos dos últimos nombres, el día de hoy ante Comerciantes Unidos ya tenían la tarjeta amarilla encima y se cuidaron en demasía para no ser amonestados en cualquier infracción. Claramente, los partidos no se ganan antes de jugar, pero en el equipo rimense planean estar al 100% en todo momento.

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Fuente: Sporting Cristal.

Frente a dicha situación, habrá qué esperar cuál es la postura final de Roberto Mosquera junto a su comando técnico sobre estos tres protagonistas. El triunfo ante Cusco FC sería muy importante para seguir como líderes del campeonato y a la vez podría representar un riesgo alinearlos como titulares ya que de ser amonestados no estarían disponibles ni como opciones frente a Alianza Lima.

El análisis de Roberto Mosquera sobre el buen momento de Sporting Cristal

Fiel a su estilo y siendo muy directo en sus declaraciones, Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa y expuso sus más sinceras sensaciones del buen momento por el que atraviesa Sporting Cristal. Haciendo énfasis en el trabajo interno que se ha realizado y que todavía tienen por delante varias finales que afrontar, el estratega felicitó a sus muchachos y espera seguir mejorando.

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“Yo creo que lo peor que haría es hablar de cómo llegamos en este momento. Estoy muy agradecido con los jugadores por su talento, sobre todo en los momentos donde muchos nos abandonaron y dejaron de creer. Los futbolistas han entendido que están en un equipo que tiene una historia. Lo de ahora se ha demostrado con talento“; comentó en primera instancia Roberto Mosquera.

En un mensaje directo al pueblo cervecero, el entrenador destacó: “Esta hinchada sufrida que sigue creyendo en nosotros, que estuvo en los momentos complicados y ese es el verdadero hincha que está en el momento que más necesitamos, hoy hubo un marco excelente y este triunfo es para ellos. Comenzamos a pensar en lo que viene, faltan algunas finales y esperamos llegar con mejor moral y queremos devolverle la felicidad a la hinchada”.

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