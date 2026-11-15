Hernán Barcos le respondió a Carlos Zambrano tras descartar una amistad “No estoy para eso”

Luego de declarar a nivel nacional que no existe una amistad con Hernán Barcos, ahora fue el goleador quien respondió ante los medios y no quiso entrar en más polémicas. Además, reveló cuál es su verdadero y único objetivo.

Carlos Zambrano habló durante la semana y se refirió a la polémica histórica con Hernán Barcos. Si bien fueron compañeros en Alianza Lima en temporadas pasadas, distintas reacciones de por medio dejaron muy en claro que no congeniaron del todo. El mismo defensor confirmó que efectivamente nunca fueron amigos y ahora fue el goleador quien respondió al respecto.

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“Hablar está de más. Yo lo puedo decir, no tengo problema, y lo he dicho muchas veces, Hernán no es mi amigo. Si estábamos en Alianza, yo iba a pelear por él, iba a matar por él porque es mi compañero, pero después había cosas que él sabe. Internamente pasaron muchas cosas. Por eso hay muchos jugadores de fútbol que no lo aguantan o no lo pasan”; dijo Carlos Zambrano en ‘Al Ángulo‘.

Zambrano es impopular en Alianza, pero su carrera en el exterior es indiscutible



Hasta antes d venir Alianza fue campeón pic.twitter.com/5d83nBmpHW — Walo (@Walo_1901) November 13, 2026

Frente a estas picantes declaraciones que fueron tendencia en el medio local durante los últimos días, Hernán Barcos fue consultado sobre lo sucedido y realmente no quiso generar más polémica. En la previa del viaje de Sporting Cristal a Trujillo para disputar la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 ante Alianza Atlético, el atacante simplemente se enfocó en el objetivo deportivo.

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“No estoy para eso. Estoy pensando en la final. Gracias“; respondió. Asimismo, el ‘Pirata’ demostró que su enfoque está ahora mismo en ser campeón con Sporting Cristal. “Obviamente, vamos con esa responsabilidad de traer el título para casa. Es lo más importante y esperamos hacerlo”. Así queda totalmente claro que no quiere entrar en detalles ni hablar de más cuando ya no le corresponde.

“Tenemos la responsabilidad de traer el título a casa. NO ESTOY PARA ESO -declaraciones de Zambrano-, ESTOY PENSANDO EN LA FINAL DE MAÑANA”



Hernán Barcos, jugador Sporting Cristal



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El futuro cercano de Carlos Zambrano y Hernán Barcos en el fútbol peruano

Siendo de los jugadores más experimentados del fútbol peruano en estos momentos, todo parece indicar que tanto Carlos Zambrano como Hernán Barcos competirán por una temporada más en la Liga 1. El defensor tendría cerrada su renovación con Sport Boys y estará para el Centenario de la institución, así que poco a poco se va ganando a una hinchada rosada bastante exigente.

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En el caso del goleador, las últimas informaciones indican que su continuidad en Sporting Cristal estaría casi garantizada. A la espera de cómo termine la campaña de este 2026 y con la posibilidad de seguir siendo uno de los líderes futbolísticos de la plantilla, es muy probable que el ‘Pirata‘ se quede en el Rímac y así juegue en el fútbol profesional hasta los 43 años de edad.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano declaró en ‘ Al Ángulo ‘ que no es amigo de Hernán Barcos .

declaró en ‘ ‘ que no es amigo de . Hernán Barcos evitó la polémica previo a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026 .

evitó la polémica previo a la final de la . Carlos Zambrano renovaría con Sport Boys y Hernán Barcos en Sporting Cristal hasta los 43 años.