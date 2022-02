Barcelona de Ecuador ya tiene listo el once que enfrentará a Universitario de Deportes por la ida en la fase previa de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes chocará este miércoles 23 de febrero frente a Barcelona de Ecuador, por la fase previa de la Copa Libertadores. El partido se jugará a las 7:30 pm (hora peruana) en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil. Lo dirigidos por Álvaro Gutiérrez están mentalizados en sacar un buen resultado de visita y olvidarse de los malos momentos como el que pasaron en Lambayeque el pasado sábado 19 en la Liga 1.

Fabián Bustos, técnico de los ‘canarios’ ya tendría listo el once que arrancaría frente a los ‘cremas’ en el partido de ida por la Copa Libertadores: Javier Burrai; Byron Castillo, Dario Aimar, Luca Sosa, Joshué Quiñonez; Leonai Souza, Michael Carcelen, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Gabriel Cortéz, Gonzalo Mastriani. Cabe resaltar que Damián el ‘Kitu’ Díaz no estará presente por sanción.

Universitario de Deportes tendrá una baja, Hernán Novick no se llegó a recuperar de la fractura del dedo del pie y no viajará a Guayaquil para enfrentar a Barcelona de Ecuador. Esta sería una gran ausencia para los ‘cremas’, si bien el uruguayo no ha jugado hasta el momento en la Liga 1, es una pieza fundamental para el esquema de los ‘merengues’ en el medio campo.

El equipo de Álvaro Gutiérrez tiene programado viajar a Guayaquil el martes 22 de febrero, el tiempo de vuelo es de 2 horas hacia Ecuador. El compromiso de vuelta será el miércoles 2 de marzo en el estadio Nacional de Lima, no se podrá jugar en el Monumental por un tema de iluminación donde hizo hincapié la Conmebol, si los ‘merengues’ logran pasar de etapa, la administración hará los trámites correspondientes para regresar a juagar en Ate.