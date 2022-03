DT de Barcelona es precavido con la 'U' por Libertadores: "No será sencillo"

Barcelona SC llegará a Lima este lunes 28 de febrero a las 6:00 pm aproximadamente, procedente de Guayaquil, para enfrentar a Universitario de Deportes el miércoles 2 de marzo por la Copa Libertadores. Los ‘canarios’ vienen a Lima con nuevo comando técnico, quien tiene como estratega al argentino Jorge Célico, el conjunto ecuatoriano no contará con el DT en el banquillo, pero si llegará a nuestro país junto a la escuadra.

“Es un equipo importante, un equipo de los grandes del fútbol peruano, que dio pelea aquí en el Monumental y, el partido del miércoles no va a ser para nada sencillo para Barcelona”, sostuvo el nuevo estratega de Barcelona SC, Jorge Célico, quien mostró respeto y prudencia días antes de enfrentar a los ‘cremas’ en el compromiso de vuelta por las Copa Libertadores.

“Barcelona va a tener que jugarlo entendiendo la importancia de la etapa que va a jugar, pero también respetando la historia que tiene un equipo como Universitario. Para mí, va a ser un compromiso sumamente difícil, como generalmente son todos los partidos en Copa Libertadores”, declaró el entrenador de los ‘canarios’, quien tuvo que dejar las divisiones menores de la selección ecuatoriana para sumarse a los de Guayaquil.

Finalmente Jorge Célico habló sobre el reto que tiene con el Barcelona SC: “Me siento con muchas ganas, estoy ilusionado como si fuera un chico. Estoy ilusionado de salir adelante con la institución, no solo dirigirla, sino que realmente el equipo exprese lo que yo siento futbolísticamente. Eso es lo que más tengo ganas de que ocurra. Mi pensamiento futbolístico sigue siendo el mismo. Me crie en una institución donde era sagrado jugar bien al fútbol primero, para luego conseguir los resultados”, manifestó.