Se confirmó el grado de lesión de Lisandro Alzugaray: ¿Cuándo vuelve a jugar en Universitario?

Lisandro Alzugaray se lesionó en el partido ante Sport Boys donde estuvo solo cuatro minutos en cancha. Se conoció qué lesión tiene y cuándo volvería.

Se confirmó que Lisandro Alzugaray sufrió un desgarro en el partido que Universitario empató ante Sport Boys en el Monumental. El futbolista argentino, que apenas pudo jugar cuatro minutos, estará, al menos, 21 días afuera. Por lo tanto, se pierde lo que resta del Torneo Clausura 2026, aunque se espera su regreso en un eventual cruce de Playoffs por el título de la Liga 1.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Pepas de la PM, Lisandro Alzugaray sufrió un desgarro en la parte posterior de su pierna izquierda. Así, queda fuera de las canchas por, al menos tres semanas, y apunta a volver en caso de una semifinal o final por el título nacional.

Lisandro Alzugaray no jugará por el resto del Torneo Clausura por un desgarro (X @ColectivoWORLD).

Durante las últimas horas, hubo mucha preocupación en el hincha crema debido al estado físico del exfutbolista de Liga de Quito. Se convirtió en una pieza importante de recambio, a tal punto que los hinchas piden por su titularidad para darle otro aire al ataque.

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Lisandro Alzugaray sueña con jugar en los Playoffs

Al tener un tiempo de recuperación de tres semanas, es casi seguro que Alzugaray no esté en los próximos partidos de Universitario. Así, no estará ante Deportivo Moquegua ni ante Sport Huancayo, las dos últimas fechas del Torneo Clausura.

En todo caso, su recuperación, por tiempos, le alcanzaría para jugar en una eventual semifinal o final de los Playoffs por el título nacional de la Liga 1 2026. Es que en cualquier caso, el duelo de ida se jugaría el 29 de noviembre, es decir en 23 días, por lo que los tiempos ayudan al futbolista argentino.

Por supuesto, eso no quita que sea una baja sensible para Fabián Bustos y compañía. Alzugaray venía en buen momento: es que antes de Sport Boys, le había anotado a Juan Pablo II y Atlético Grau en partidos consecutivos. En ambos encuentros, había ingresado desde el banco.

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Los futbolistas que podrían aprovechar la lesión de Lisandro Alzugaray

Con la lesión de Lisandro Alzugaray, se abre un hueco, al menos, en las convocatorias de Fabián Bustos para los próximos partidos. En este sentido, hay algunos futbolistas que no vienen siendo tenidos en cuenta que podrían aprovechar para, al menos, ganarse un lugar en el banco de suplentes.

José ‘Tunche’ Rivera sería el jugador más indicado para reemplazar al argentino por su condición de delantero, pero otros como Jordan Guivin o Adrián Quiroz podrían tener su chance. Todo dependerá de lo que considere el entrenador Fabián Bustos.

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