Con miras al duelo ante Sport Huancayo de visita, Universitario tendrá que buscar al reemplazante de Gianluca Lapadula y el comando técnico lo tendría totalmente preparado. Mira de quién se trata.

Universitario de Deportes deberá cambiar la imagen que dejó la semana pasada en el Estadio IPD Huancayo para conseguir un resultado positivo en su nueva visita a la altura. En el marco de la semifinal de ida de la Liga 1, los merengues no podrán contar con un Gianluca Lapadula que sigue lesionado y que al parecer ya tendría un reemplazo dentro de las planificaciones de Fabián Bustos.

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Fuente: Getty Images.

Así es. Gianluca Lapadula no pudo estar en la última fecha del Torneo Clausura 2026 luego de haber quedado sentido del amistoso internacional en donde Perú recibió a Bolivia en Lima. Es más, el delantero no terminó el encuentro y cuando se trataba de una lesión no tan complicada, ahora parece todo lo contrario. En su lugar aparecería la oportunidad de ser titular para Lisandro Alzugaray.

“Lapadula está casi descartado para jugar. Aparentemente no ha entrenado a lo largo de la semana. Era un desgarro, más profundo. Jugaría Alzugaray junto a Valera en Huancayo“; reveló Diego Rebagliati durante la última edición del programa ‘Al Ángulo‘ sobre la situación del delantero ítalo-peruano con miras a la semifinal de ida a disputarse en el Estadio IPD Huancayo.

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🎙 @diegoreba22: "Inga tuvo un golpe en el mismo tobillo que había estado lesionado. Va a viajar, pero parece bastante difícil que juegue". #AlÁngulo 🥅⚽



🖥️ 𝑆𝑖 𝑎𝑢́𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟, 𝑝𝑖𝑑𝑒 𝑇𝑉 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙 0800-11800 𝑜 𝑎𝑞𝑢𝑖́ →… pic.twitter.com/heoXAqA3Of — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 28, 2026

Frente a esta situación, sería Lisandro Alzugaray quien arranque en la delantera ante Sport Huancayo o en todo caso quien parta de atrás para sumarse como un volante más en el retroceso de Universitario de Deportes. Sabiendo que los locales se imponen en la altura y manejan muy bien el mediocampo, la idea de Fabián Bustos sería justamente armar bloques para contrarrestarlos.

¿Cómo llegan Sport Huancayo y Universitario a la semifinal de ida de la Liga 1?

Las novedades en Sport Huancayo tienen que ver explícitamente en que no tienen jugadores lesionados ni tampoco suspendidos para la semifinal de ida de la Liga 1. Es más, el equipo titular sale casi de memoria y es muy probable que Richard Pellejero repita el mismo once que goleó 4-1 la semana pasada. Dicho esto, los locales llegan con lo mejor de su plantilla.

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Por otro lado, Universitario de Deportes sí llega algo diezmado por dudas futbolísticas y jugadores sentidos físicamente. Además de la ausencia de Gianluca Lapadula, protagonistas titulares como César Inga y Horacio Calcaterra están entre algodones ahora mismo. Si bien viajarían a Huancayo, no se espera que puedan ser titulares el domingo 29 de diciembre desde las 15:00 horas.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Gianluca Lapadula está casi descartado por desgarro para la semifinal de ida ante Sport Huancayo.

está casi descartado por desgarro para la semifinal de ida ante Sport Huancayo. Lisandro Alzugaray jugaría como titular junto a Valera según informó Diego Rebagliati en ‘Al Ángulo’.

jugaría como titular junto a Valera según informó Diego Rebagliati en ‘Al Ángulo’. César Inga y Horacio Calcaterra están sentidos y Sport Huancayo llega sin lesionados ni suspendidos.