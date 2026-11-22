Universitario está enfocado en el cotejo de hoy. Aunque tendrá tres bajas fundamentales en su duelo como visitante frente a Sport Huancayo.

Universitario de Deportes se juega este domingo 22 de noviembre la última carta para conquistar el Torneo Clausura 2026 y clasificar directamente a la Gran Final Nacional ante Alianza Lima. El conjunto crema visita al líder Sport Huancayo en la altura, pero lo hará con tres ausencias de peso en su plantel titular.

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A pocas horas del pitazo inicial, el cuerpo médico de la institución merengue confirmó los diagnósticos que marginan a piezas clave del mediocampo y la delantera. El comando técnico deberá rearmar su pizarra para afrontar un encuentro de máxima exigencia física y futbolística.

Las bajas confirmadas en Universitario para hoy. (Foto: Piero Mendoza).

El parte médico oficial de Universitario

La enfermería crema suma tres nombres determinantes para este cierre de campeonato, todos descartados por dolencias físicas de distinta consideración:

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Gianluca Lapadula: El delantero sufre una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo que le impide viajar a la ciudad incontrastable.

Lisandro Alzugaray: El atacante continúa en proceso de recuperación por una lesión muscular también en el muslo posterior izquierdo.

Horacio Calcaterra: El experimentado volante quedó fuera de la convocatoria tras presentar un traumatismo en el tobillo derecho.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Sport Huancayo vs. Universitario?

El decisivo encuentro correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura se disputará hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, desde las 3:00 p. m. (hora de Perú). El escenario será el Estadio IPD de Huancayo, recinto donde el ‘Rojo Matador’ buscará hacer respetar su localía para quedarse con el título corto.

¿Qué resultados necesita Universitario para salir campeón hoy?

Con 32 puntos y una diferencia de goles de +11, Universitario llega a esta jornada final sin depender exclusivamente de sí mismo. Para levantar el trofeo del Clausura de manera directa, los cremas necesitan que se cumpla uno de los siguientes escenarios:

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Triunfo y tropiezo celeste: Universitario debe derrotar a Sport Huancayo (líder con 34 puntos) y esperar que Sporting Cristal (32 puntos y +17 DG) empate o pierda en su visita a Cienciano en el Cusco.

Definición por diferencia de goles: Si tanto Universitario como Sporting Cristal ganan sus respectivos compromisos, la ‘U’ está obligada a descontar la ventaja de +6 tantos que ostentan los rimenses (por ejemplo, si Cristal gana 1-0, los cremas necesitan golear por 7-0 o más).

En caso de no lograr el primer lugar del Clausura mediante estas combinaciones, Universitario ya tiene asegurado su boleto a las semifinales de los Playoffs gracias a su posición en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

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