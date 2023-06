Los clásicos no solo se juegan en cancha, también se ven fuera de ella, y se disfruta mucho cuando el rival de toda tu vida pierde feo. Alianza Lima no sumó, perdió, y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, eso no pasó desapercibido en la tienda de al frente.

Desde Universitario de Deportes hubo una sonrisa, no precisamente del plantel, sino de un embajador merengue a nivel internacional. Raúl Ruidíaz recordó que es un hincha jugando al fútbol profesionalmente, para jugar un poco a la broma y reír por el presente blanquiazul.

Los íntimos hoy no la pasan bien, luego de un proceso duro donde fueron “perjudicados” por el arbitraje del duelo contra Atlético Mineiro. El penal, que pudo ser a favor, terminó en gol de Hulk. Concretando la derrota que los limpió de la competencia más importante.

Hoy en Seattle Sounders, como jugador franquicia, disfrutó desde los Estados Unidos, La Pulga, con la caída del compadre. Publicando en su cuenta de Instagram un mensaje de llanto, luego del pitazo final. Mucha casualidad para no tomar en cuenta, generando posiciones divididas.

Como se sabe, Raúl Ruidíaz siempre fue un hincha entregado al universo de la “U”. Cuando puede, le pega un palo de forma respetuosa a Alianza Lima, más aún cuando está en la Selección Peruana. Sus bromas no van más allá, por eso, representa bien al pueblo merengue, que tiene en él, la clásica frase: el hincha que se metió a la cancha.