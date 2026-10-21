Ante los comentarios de molestias en la plantilla de Universitario sobre las metodologías de trabajo durante este 2026, la palabra de Edison Flores fue clave para entender qué es lo que verdaderamente sucedió.

Ahora que Universitario de Deportes resurgió en rendimiento colectivo y viene de golear a Alianza Atlético en Trujillo, muy poco se sigue hablando de algunos presuntos problemas en la interna del equipo. Luego de las salidas de Javier Rabanal y Héctor Cúper, las informaciones aseguraban que el grupo no estaba contento con dichos entrenadores y Edison Flores salió a dar la cara.

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Fuente: Universitario.

Así es. Uno de los referentes de Universitario de Deportes como es Edison Flores habló el día de hoy en conferencia de prensa para tocar distintos aspectos. Cuando fue consultado por las salidas de los estrategas mencionados, no dudó en asegurar que los valores del equipo están por encima de las habladurías. Es más, tampoco dio pie a desmentir o asegurar lo que se viene hablando.

“Estoy acostumbrado porque esto es la ‘U’, siempre se habla para bien o para mal. Sé lo que es el ambiente de la ‘U’ y sé lo que pasa día a día aquí, yo no tengo que aclarar a nadie lo que es verdad y lo que no. Trato de mantener mi línea de trabajo y no sobrepasar lo que me compete. Uno siempre sabe la persona que es y los valores que uno tiene”; declaró Edison Flores.

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Recordemos que durante las últimas semanas se habló en demasía que distintos jugadores de la ‘U’, referentes en gran parte de ellos, no habrían estado del todo contentos y cómodos con las metodologías de trabajo de Javier Rabanal y Héctor Cúper. Con ambos estrategas vimos cómo los merengues decayeron en rendimiento, aunque el ‘Orejas’ no quiso hacer énfasis en nada de ello.

El nuevo presente de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario

Siendo consciente de que durante los meses anteriores no tuvo las oportunidades suficientes para competir, Edison Flores comentó que siempre trabajó y se preparó de la mejor manera para ser tomado en cuenta. Ahora, con el regreso de Fabián Bustos al banquillo de Universitario de Deportes, el atacante es consciente que empezó a jugar con mayor relevancia y espera seguir así.

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“Siempre he mantenido la tranquilidad en todo sentido. Ahora me toca poder jugar. Estoy concentrado en lo que viene y tratar de ayudar al equipo para conseguir los resultados porque el equipo tiene que seguir trabajando de la misma manera para estar más cerca de lo que queremos“; finalizó con sus apreciaciones Edison Flores en conferencia de prensa del día de hoy.

𝗘𝗟 𝗩𝗜́𝗡𝗖Ⓤ𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔 🤩



Edison 🫂 Andy#ConLaUsiempre pic.twitter.com/pQYJsrAMpw — Universitario (@Universitario) October 18, 2026

DATOS CLAVES

Edison Flores declaró en conferencia de prensa desde las instalaciones de Campo Mar.

declaró en conferencia de prensa desde las instalaciones de Campo Mar. Javier Rabanal y Héctor Cúper dejaron recientemente la dirección técnica de Universitario.

dejaron recientemente la dirección técnica de Universitario. Fabián Bustos regresó al banquillo merengue y viene otorgando más minutos al atacante.