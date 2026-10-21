Fabián Bustos trabaja su primer refuerzo internacional para Universitario 2027: dos veces mundialista

La planificación para la próxima temporada en Universitario, empezó. Fabián Bustos está pensando, en un futbolista mundialista internacional.

Universitario de Deportes comenzó a armar la planificación de su plantel para afrontar los retos de la temporada 2027. Bajo la dirección técnica de Fabián Bustos, la directiva merengue apunta a un fichaje de jerarquía para su zona media.

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El nombre que ha tomado fuerza en las últimas horas es el del mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo. Tras finalizar su paso por el Santos Laguna de México, el volante se encuentra en negociaciones para concretar su llegada al conjunto de Ate.

Carlos Gruezo fue también capitán de la Selección Ecuador. (Foto: X).

Negociaciones en marcha desde Ecuador

La periodista ecuatoriana Didi Gómez reveló los avances en las conversaciones para el traspaso del volante. “Tras su paso por Santos Laguna, el mediocampista ecuatoriano estaría cerca de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional. Continúan las negociaciones para concretar su llegada a Universitario de Deportes de Perú, equipo dirigido por Fabián Bustos”, precisó la comunicadora.

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La información provocó inmediatas reacciones en redes sociales por parte de los aficionados cremas. Diversas fuentes del país ecuatoriano ratificaron que el pivote de la selección ecuatoriana es la gran prioridad del DT argentino.

Trayectoria y jerarquía internacional en Universitario

Carlos Gruezo, de 31 años, posee un amplio recorrido en el fútbol internacional. Ha vestido la camiseta de la selección de Ecuador en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Catar 2022.

A nivel de clubes, el mediocampista surgió en Independiente del Valle y brilló en Barcelona SC. Su rendimiento le abrió las puertas de la Bundesliga con el VfB Stuttgart y el FC Augsburgo, además de militar en la MLS con FC Dallas y San Jose Earthquakes.

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El aporte táctico que busca Fabián Bustos para 2027

El volante le brindará a Universitario capacidad de recuperación, gran despliegue físico y orden defensivo. Su perfil otorgará mayor solvencia al mediocampo estudiantil para competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Fabián Bustos conoce el rendimiento del futbolista tras su paso por el balompié de Ecuador. La polivalencia de Gruezo para jugar como pivote o volante tapón le dará soluciones clave al estratega en su esquema.

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