Futbolista bicampeón nacional denuncia a la directiva de Universitario por su salida inesperada

Se fue de Universitario entre molestia y dolor. Después de mucho tiempo, habló sobre el maltrato de los merengues. Siendo bicampeón nacional.

Nelson Cabanillas, actual jugador de FBC Melgar y bicampeón con Universitario de Deportes, rompió el silencio sobre su polémica salida del club crema.

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En entrevista con el programa ‘Al Volante’, el lateral izquierdo reveló los detalles de su abrupto adiós de Ate tras seis temporadas, acusando una falta de comunicación directa y un trato poco valorado por parte de la alta dirigencia.

Nelson Cabanillas entrenando en Melgar desde la temporada 2025. (Foto: X).

Falta de diálogo con Jean Ferrari y Fabián Bustos

Cabanillas cuestionó la postura del administrador merengue y del director técnico en esas épocas, por no darle la cara ni sentarse a conversar frontalmente sobre su continuidad en el plantel.

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“Creo que no me valoraron. Es más, ni siquiera tuve una reunión con Jean (Ferrari). Jean no se acercó a hablar conmigo en ningún momento. Tanto él como el ‘profe’ Bustos, creo que ninguno se sentó a decirme: ‘Mira, queremos esto, esto y esto’”, señaló el futbolista.

Manuel Barreto: la única cara visible de la directiva

A diferencia del comando técnico y la administración, el carrilero rescató la postura del director deportivo, Manuel Barreto, como la única persona que buscó concretar su permanencia.

“El único que dio la cara fue Manuel. A él sí lo notaba con ganas. Tú sientes cuando alguien realmente quiere contar contigo. Manuel fue una de esas personas que se me acercó y me dijo: ‘Mira, yo quiero que tú te quedes’”, agregó.

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Impacto emocional y tensiones familiares

La falta de sinceridad por parte de la dirigencia generó un fuerte impacto emocional en el defensor, afectando también su entorno personal al no recibir el respeto que esperaba tras sus seis años en el club.

“Por estos seis años que estuve en el club, al menos pudieron mirarme a la cara y decirme: ‘Mira, Nelson, no queremos contar contigo’. Me peleé con Angie (su pareja) porque ella no quería que nos fuéramos. Me molestó mucho que no me dijeran las cosas en la cara”, confesó.

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Maniobras a sus espaldas y la llegada de Paolo Reyna

El quiebre definitivo ocurrió cuando descubrió que su nombre estaba siendo ofrecido a otros equipos a sus espaldas, mientras la institución negociaba en paralelo la llegada de Paolo Reyna.

“Me enteré de que mi nombre estaba siendo ofrecido a otros clubes, como diciendo: ‘Va a quedar libre’. Le dije a Manuel: ‘Creo que mi camino ya no va por acá’. A los dos días me enteré de lo de Paolo Reyna, que ya lo habían contratado”, relató.

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Presente en FBC Melgar y puertas abiertas en Ate

Tras cerrar su ciclo con la camiseta crema, el zurdo inició una nueva etapa deportiva al fichar por FBC Melgar para afrontar los próximos retos del torneo local.

A pesar del trago amargo con la directiva, Cabanillas guarda un profundo cariño por la hinchada y no descarta ponerse la camiseta de Universitario nuevamente en el futuro.

“Al final, si me tocara volver, volvería. Y, si no, siempre voy a querer que le vaya bien a la ‘U’. No haber renovado, después de estar en los momentos difíciles, también me tocó disfrutar los dos títulos. Fueron muy lindos, la verdad”, sentenció.

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