La nueva reflexión de Jean Ferrari a horas del Perú vs. Bolivia: “Defender lo nuestro”

Además de responderle al entrenador Óscar Villegas, ahora Jean Ferrari se enfocó en el amistoso ante Bolivia y brindó un mensaje de total apoyo en redes sociales.

A tan solo horas de que empiece a rodar el balón en el Estadio Alejandro Villanueva en el amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia, las palabras de Jean Ferrari volvieron a hacer énfasis en el ámbito deportivo nacional. Sabiendo que siempre lo más importante es el equipo y que hoy es un reencuentro con los hinchas, el directivo se animó a dejar un mensaje de apoyo total.

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Si bien durante las últimas horas tuvo una picante y contundente respuesta hacia Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, luego de asegurar que Perú estaría imitando las estrategias de los altiplánicos respecto al provecho de la altura ante rivales de mayor jerarquía y categoría, ahora Jean Ferrari solo se enfocó en lo netamente futbolístico y dejó los entredichos de lado.

El técnico de Bolivia Oscar Villegas, señaló que Perú intenta replicar el modelo exitoso boliviano, además que esperaba Perú los lleve a jugar a Puno (de manera irónica).

Pues bien, Jean Ferrari le respondió ésta tarde a Villegas y le dijo a donde podria llevarlo a jugar.… pic.twitter.com/oj4c2yoPJp — Edward Alva (@EdwardAlva08) November 13, 2026

“Hoy a las 8pm en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ jugamos contra Bolivia. Alentemos a nuestra selección. ¡Arriba Perú!” y “Ahora ya se habla del partido de hoy. Las declaraciones desubicadas del DT rival prendió fuego en mi, aprendamos a defender lo nuestro. ¡Arriba Perú Carajo!“; fueron las dos publicaciones de Jean Ferrari con las que terminó las habladurías del pasado.

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Fuente: ‘X’.

Las reacciones en el medio local luego de las declaraciones de Jean Ferrari

Si bien ahora mismo el enfoque está puesto en lo futbolístico de la Selección Peruana pensando en el amistoso internacional de hoy ante Bolivia en Matute, la respuesta de Jean Ferrari a Óscar Villegas dieron bastante qué hablar en el medio local. Fue el periodista Michael Succar quien analizó lo dicho y mostró su total disparidad con lo expuesto ya que se le quita mérito al rival de turno.

“El picante, el folclore y todo lo que tú quieras, pero Bolivia es el rival escogido para fortalecernos y crecer como selección. El mismo Jean Ferrari, que eligió al rival, le baja el precio al minimizarla. Eso me hace ruido. El técnico boliviano fue picante y hay juego discursivo. De paso, le baja el precio al amistoso del próximo año, que él mismo está anunciando“; señaló en ‘Mano a Mano‘.

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"𝗙𝗘𝗥𝗥𝗔𝗥𝗜 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗝𝗔 𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗖𝗜𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗤𝗨𝗘 𝗘́𝗟 𝗠𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗘𝗟𝗜𝗚𝗜𝗢́" 😐



🗣️ @MSUCCAR: "El picante, el folclore, el juego discursivo, todo lo que tú quieras, pero Bolivia es el rival escogido para fortalecernos y crecer como selección. El mismo… pic.twitter.com/4dPrucmKBB — DENGANCHE (@denganche) November 13, 2026

Las posibles alineaciones del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

Perú | Pedro Gallese; Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Rodrigo Vilca, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.

Bolivia | Carlos Lampe; Yomar Rocha, Efraín Arroyo, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuellar, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua y Nabil Nacif. DT: Óscar Villegas.

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