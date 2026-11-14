Óscar Villegas explicó que no quiso ningunear a Perú y aclaró mal entendido

Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, aclaró lo que dijo hace unos días y dejó muy en claro que nunca quiso faltarle el respeto a la historia de Perú. Descubre qué manifestó exactamente para terminar con las habladurías.

En la previa del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia, se dieron algunas declaraciones que generaron un ambiente tenso entre algunos protagonistas. Resulta que Óscar Villegas habría señalado que nuestro equipo se quería copiar de la estrategia de los altiplánicos y se entendió que hablaba de que ahora desde la Federación Peruana de Fútbol planean competir oficialmente en la altura.

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Fuente: A Presión.

Es más, Jean Ferrari no se quedó callado y fiel a su estilo respondió de forma muy contundente. Dejando un cierto mensaje de ironía hacia Bolivia sobre la posibilidad de llevarlos a la ciudad de Cerro de Pasco para ver si les gustaría, el directivo luego reconoció que prendieron fuego en su ser para reaccionar de tal manera. Bueno, todo habría sido un mal entrenador y Óscar Villegas lo explicó.

“Quiero aprovechar para aclarar mi declaración en cuanto a Perú cuando dije que estaba copiándonos. A lo que me refería era al recambio generacional. Están cinco jugadores que ya hemos enfrentado y ha presentado un 81% de cambio. Me refería a eso. Jamás hablé de su historia, hay un gran respeto y consideración a la selección peruana. Nosotros iniciamos antes el proceso, solo era eso”; expresó Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, en conferencia de prensa.

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Óscar Villegas DT de la selección de Bolivia aclara las declaraciones sobre la imitación de la selección peruana con la boliviana. pic.twitter.com/i5BDD4kQiN — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 14, 2026

Es así que la presunta trifulca entre Perú y Bolivia queda totalmente descartada y ya es parte del pasado luego de la aclaración de Óscar Villegas. Sin tener una respuesta de por medio desde el equipo de todos, se entiende que el asunto quedó ahí y no hay nada más qué decir. Ahora ambas selecciones deberán enfocarse en seguir potenciando sus respectivos procesos.

El análisis de Óscar Villegas tras la derrota de Bolivia ante Perú en Matute

Dejando de lado la polémica que se armó durante los últimos días, el entrenador de Bolivia se enfocó en el aspecto netamente futbolístico y analizó el nivel de su selección luego de perder 2-0 ante Perú en el Estadio Alejandro Villanueva. Señalando y haciendo énfasis en que serán rivales directos pensando en el Mundial 2030, habló de un trámite con llegadas y emociones.

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“Tuvimos tenencia, buen juego en campo contrario y también creamos opciones de gol y los goles nos llegan por parte de Perú en unas transiciones, que es donde hay algunas desatenciones. No pudimos marcar, pero creo que estamos preparando una próxima eliminatoria que será muy difícil, que requiere de una buena condición física para nosotros, pensando en lo que haremos de local y por supuesto buscar sumar fuera de nuestro país”; explicó Óscar Villegas.

En cuanto a la rivalidad competitiva con el equipo de todos pensando en el próximo proceso clasificatorio, el estratega de Bolivia enfatizó en la siguiente premisa para detallar su análisis. “Creo que somos rivales directos en la próxima eliminatoria y queremos estar sobre Perú. Queremos seguir creciendo porque es bueno anotar que este proceso es para la siguiente eliminatoria“.

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