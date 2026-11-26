Ha sido uno de los entrenadores más solicitados en este 2026. Sonó para dirigir a Perú antes que Mano Menezes. Sin embargo, ahora podría ir a 'La Roja'.

La Selección Chilena debe tomar una decisión respecto a su futuro deportivo con la designación de un nuevo entrenador. Han tenido bastante tiempo para definir quién dirigirá al combinado nacional mientras Nicolás Córdova se encargó como interino. Uno de los candidatos a tomar el cargo pudo haber sido el elegido para comandar a la Selección Peruana. Se trata de Gustavo Álvarez, actual DT de la Liga de Quito de Ecuador.

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En la Selección Chilena hay tres claros candidatos a tomar el cargo de entrenador. Gustavo Álvarez es uno de los favoritos, pero también aparecen nombres importantes como Manuel Pellegrini, un viejo anhelo de los directivos chilenos, y Pablo Guede, actual de Alianza Lima, quien pelea por el título nacional.

Pablo Guede y Manuel Pellegrini también están en la discusión por ser DT de Chile (Getty Images).

Álvarez ha sido uno de los entrenadores más solicitados en este 2026. A principios de año, fue uno de los candidatos a dirigir la Selección Peruana. De hecho, entre los nombres finales que tuvo el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, estuvo este director técnico. Al final, se eligió a Mano Menezes.

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‘La Bicolor’ no es el único lugar en el que pudo haber dirigido. También se lo pensó como entrenador para Universitario de Deportes. De hecho, cuando Javier Rabanal dejó su cargo en abril de este año, se pensó en el argentino, pero en ese momento, estaba dirigiendo a San Lorenzo y, por eso, lo descartaron.

Gustavo Álvarez, en su paso por San Lorenzo (Getty Images).

A mitad de año, asumió en la Liga de Quito donde ha llevado al equipo hasta cuartos de final de la Copa Libertadores (perdió ante Palmeiras). Su buen trabajo ha llevado a que varios equipos se interesen en sus servicios.

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Gustavo Álvarez podría dirigir a un equipo en Chile

El interés desde la Federación Chilena por Gustavo Álvarez no es el único. Según ha revelado la periodista Johanna Calderón en De Una (Studio Fútbol y Marca 90), también hay un interés de la Universidad de Chile para que vuelva a dirigirlo. Cabe recordar que fue campeón de Copa Chile en 2024 y la Supercopa 2025 con el ‘Bulla’.

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– Habrá una reestructuración en la secretaría técnica.



– José Carabalí decidió rescindir.



– Lo de Ricardo Adé y Macará es FALSO; sin embargo, sí podría salir de los ‘albos’.



– Si Gonzalo Valle se va VENDIDO, Liga buscará un acuerdo con… pic.twitter.com/GLtZbeVqSW — DeUnaSF (@DeUnaSF) November 24, 2026

Así, desde Chile, Álvarez despierta interés por su buen trabajo en aquel país. La pelota está del lado de Liga de Quito, equipo con el que el entrenador tiene contrato hasta diciembre de 2027. Por lo cual, cualquier institución que lo pretenda debe negociar con los ‘Albos’.

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