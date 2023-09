El final del mercado por el fútbol europeo no disipa la amenaza que supone ahora mismo Arabia Saudita para las principales competencias nacionales del viejo continente. Riad puja por siete ex figuras de la Premier League y espera concretar todo en un plazo de hasta 48 horas. Situación límite en las islas.

La primera división británica ha encontrado su máximo competidor de cara a las futuras ventanas de transferencias con las que cuenta este juego cada seis meses. Si bien para algunos gigantes como Mánchester City Riad ha supuesto un aliado de cara equilibrar las cuentas (Riyad Mahrez), la realidad es que buena parte de la clase media baja de la Premier League teme ante las últimas 48 horas de un mercado por la Saudí League que ha dejado en claro que llega para quedarse.

7 de septiembre supone la fecha límite con la que cuentan, según los reportes, por Oriente Medio de cara a terminar de concretar los últimos movimientos de un mercado de élite en el que todavía queda mucho por abrocharse. Mohamed Salah no es ni mucho menos el único que asoma en el horizonte. The Mirror y The Sun van de la mano en la información.

Todo o nada

Al interés por la estrella del Liverpool se suman Thomas Partey, Jesse Lingard, Ibrahima Konaté, Jadon Sancho, Philippe Coutinho y David de Gea. Algunos de estos cuentan con contrato en vigor otros son agentes libres y tanto The Mirror como el Sun estipulan que contar con todos para el proyecto del fondo PIF pueden llegar a disponerse más de 300 millones de euros.

Solo por Salah las ofertas ya superan los 220 y si bien Liverpool se blinda como nunca, la realidad muestra un mercado de fichajes que por Arabia asume el final de su primera ventana como protagonista en este juego sin ningún pudor al gasto. Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahly esperan por novedades de sus emisarios en Europa.

¿Cuáles son los fichajes más importantes de la liga saudí esta temporada?

A los fichajes de Al Nassr, hay que sumarle la gran cantidad de figuras que llegaron a la Liga Profesional Saudí. A su clásico rival, Al Hilal, llegaron Neymar (PSG), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Rúben Neves (Wolverhampton), Kalidou Koulibaly (Chelsea) y Malcom (Zenit).

En tanto, Al Ittihad, vigente campeón de la liga saudí, contrató a Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Liverpool) y Jota (Celtic). Mientras que Al Ahli, recién ascendido a Primera División, fichó a Riyad Mahrez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool FC), Édouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelona), Roger Ibáñez (AS Roma) y Allan Saint-Maximin (Newcastle). Por último, se destacan otras contrataciones aisladas de otros equipos como Jordan Henderson (Liverpool FC) y Moussa Dembélé (Lyon) a Al Ettifaq y Lucas Zelarayán (Columbus Crew) a Al Fateh, entre otros.