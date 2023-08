“No va a pasar”, fueron las palabras de Jürgen Klopp para cerrarse en banda ante la última gran oferta realizada desde Arabia Saudita por el que supone la máxima preocupación de Anfield Road por estas horas. Hoy Riad sigue en su cruzada por quedarse con Mohamed Salah y llega a mundos desorbitados que ya son analizados por el gigante de la Premier League. 48 horas de límite.

Para unos es un aliado, para otros el máximo enemigo pero no queda dudas de que el impacto de la Saudí League incluso en las principales competiciones nacionales del viejo continente se siente en cada rincón de Europa. Liverpool, donde ya han perdido a figuras de la talla de Fabinho o Jordan Henderson a manos de Arabia, se esfuerzan por retener a Mohamed Salah convencido de seguir escuchando las propuestas que le llegan desde Oriente Medio y que tiene hasta el 20 de septiembre para convencer a todas las partes.

Desde Inglaterra medios como The Sun o Daily Mail no dudan: Arabia no va a detenerse hasta quedarse con el crack egipcio y dispondrá de todos y cada uno de los recursos que ostenta el fondo PIF para cerrar su traspaso. Al-Ittihad, dónde se presume de nombres como Fabinho o Karim Benzema desde hace semanas, en contantes comunicación con Anfield para llegar a un acuerdo.

¿Irrechazable?

Saad al-Lazeez, director ejecutivo del club saudí, viajó a Francia el martes y se establecerá en Cannes durante el resto del mercado de fichajes europeo para completar todo. Las últimas informaciones hablan de una oferta de casi 140 millones de euros para un Liverpool que sigue analizando qué hacer y donde Jürgen Klopp eso sí, prefiere a Salah que salir a buscar nombres más jóvenes o rutilantes.

Por Anfield saben que restan apenas 48 horas para qué en caso de terminar accediendo a los deseos de Arabia, pueda concretarse un reemplazante de peso para quien supone el gran estandarte de uno de los ciclos más gloriosos a corto plazo por los Reds. Arabia llega al límite y pone 140 millones por un Salah que será una de las tramas a seguir de cerca hasta el final del mercado.

¿Qué jugadores se fueron del Liverpool esta temporada?

Los Reds han tenido muchas salidas. Transfirieron a Fabinho (Al Ittihad) y Jordan Henderson (Al Ettifaq), mientras que dejaron irse libres a Roberto Firmino (Al Ahli), Naby Keïta (Werder Bremen), Alex Oxlade-Chamberlain (Besiktas) y James Milner (Brighton). Concluyó el préstamo de Arthur Melo (Juventus) y se fueron cedidos Fábio Carvalho (RB Leipzig), Sepp van den Berg (Mainz), Calvin Ramsay (North End Preston) y Rhys Williams (Aberdeen).