Rodri critica las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro y Vinicius: "Cuando él ganaba..."

La obtención del Balón de Oro por parte de Rodri desató una serie de polémicas que ni siquiera otras galas de premios como The Best o los Globe Soccer Awards parecen haber podido cerrar. Tras un a serie de comentarios por parte de Cristiano Ronaldo que dejaron al volante de Pep Guardiola como ni mucho menos su favorito para la entrega del premio de France Football. El español, sin pelos en la lengua, no dudó en responder al luso sobre sus reflexiones alrededor de Vinicius.

“Me gusta que se comparen conmigo, en la forma de chutar, del cuerpo. Bellingham, Lamine, Vinicius…Que se merecía haber ganado el Balón de Oro. Ganó la Champions y el desempeño que tuvo en la final. Por eso creo más en estos premios”, dejaba caer Cristiano Ronaldo en una ala de los Globe Soccer Awards en la que in dudas puso al jugador del Real Madrid como el que verdaderamente merecía levantar un galardón al que recordemos que ni siquiera la casa blanca del fútbol terminaría atendiendo.

Gracias a esto y a la espera de novedades con un Manchester City que aguarda por fichajes, Rodri analizó las palabras de CR7 en AS y no dudó en devolver el golpe: “Pues una sorpresa, la verdad, porque él mejor que nadie sabe cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador. Este año los periodistas que votan han considerado que yo debía ganarlo. Probablemente, estos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron para que lo ganara él, e imagino que entonces sí estaría de acuerdo”.

“Nunca piensas que puedes llegar a esto, pero es verdad que una vez que estás ahí, en la conversación del mundo del fútbol y cuando te das cuenta de que das el nivel para pelearlo, dices… ¿Por qué no? Requiere esfuerzo, trabajo; además, las cosas se tienen que dar bien a nivel colectivo para ganarlo, igual que a nivel individual… Sólo puedo estar orgulloso de lo que he ido construyendo a lo largo de todos estos años”, dejaba caer Rodri en una serie de declaraciones al Diario AS donde se mostraba tajante alrededor de todo su camino recorrido hasta aquella gala de París a final de octubre.

Rodri y Cristiano Ronaldo solo se midieron tres veces en su carrera: IMAGO

Una donde no nos olvidemos que el planeta entero prácticamente contaba con la victoria de Vinicius. Eran grandes las filtraciones que situaban al delantero de Real Madrid y Brasil como el máximo candidato para el galardón que finalmente y luego de más de 64 años, volvería a tierras españolas de la mano de un Rodri que saca pecho por sus éxitos mientras pide al 2025 por salud y una pronta recuperación de los problemas en su rodilla.

¿Cuánto vuelve Rodri de su lesión?

El volante de Guardiola y España tiene un largo camino por delante. Aseguró que ahora mismo todo apunta, en el mejor de los escenarios, a una participación mínima en el Mundial de Clubes de Estados Unidos e igualmente en la Nations League a finales de campaña. Antes es imposible: “A nivel psicológico, bastante mejor de lo que pensaba. Es lo que me imaginaba en términos de dolor. El primer mes es muy complicado, pero a nivel mental se lleva mejor de lo que yo pensaba”.

Los números de Rodri para ganar el Balón de Oro

El español fue ganador de la cuarta Premier League seguida del City, de la Eurocopa y de títulos como la Supercopa de Europa o el Mundial de Clubes. El capitán de la Selección de España cierra una temporada donde además sumó 9 goles y 14 asistencias siendo volante y lejos de los primeros planos de compañeros como Erling Haaland o Lamine Yamal.

