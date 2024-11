Giro inesperado en la continuidad de Pep Guardiola en el Manchester City

En el inicio de la campaña 2024/2025, Pep Guardiola alarmó a los aficionados al brindar una conferencia de prensa en la que, entre otros temas, se refirió a que podía ser su último curso al frente del primer equipo del Manchester City, club al que llegó en la temporada 2016/2017 procedente del Bayern Munich y en el que ya acumula 18 títulos.

Al exhibir la duda de su continuidad, la prensa británica expuso que su salida se concretaría en caso de que la institución sea declarada culpable en el juicio en el que lo acusan tanto de administración fraudulenta como de infringir normas del Fair Play Financiero. De comprobarse, podrían decretar una importante multa económica y el descenso de una o varias categorías.

Por otro lado, también reflejaron el desgaste que estaría sintiendo Pep Guardiola al acumular 9 temporadas consecutivas en el mismo club, el proceso más largo del protagonista en cuestión al frente de un equipo. Además, el cierre del proceso de Txiki Begiristain (amigo de Pep) como director deportivo, también es un factor que inclina la balanza hacia la decisión del ex Barcelona de no extender el vínculo.

De cualquier forma, los rumores siempre se dirigieron en una sola dirección: la posibilidad de que Pep Guardiola decida no continuar. Sin embargo, en las últimas horas emergió una nueva versión que indica que las autoridades del Manchester City son ahora las que tendrían definido dar por terminado el ciclo del entrenador.

Pep Guardiola podría dejar a ser entrenador del Manchester CIty cuando termine la temporada 2024/2025.

Manchester City quiere lanzarse a un proyecto para rejuvenecer el plantel

El Manchester City, conforme a medios de comunicación como Mundo Deportivo, estaría pensado en rejuvenecer el plantel y pensar en un proyecto a largo plazo una vez termine la temporada actual. Jugadores como Jack Grealish, Mateo Kovacic, John Stones, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne, Kyle Walker y Ederson ya pasan los 30 años.

Por eso, la intención es la de renovar la plantilla y apostar a jugadores por debajo de los 25 años con un entrenador que sea parte del plan a largo plazo, perfil en el que no encajaría Pep Guardiola, puesto que no solo que duda en renovar, sino que, mayormente, ha firmado contratos de una temporada a la otra.

Lo último que dijo Pep Guardiola sobre su continuidad en el Manchester City

“No es verdad que ya me voy, no lo he decidido aún. Si lo supiera, lo diría. Me encanta estar aquí, pero el fútbol siempre te exige más y uno tiene que estar preparado”, expresó en octubre Pep Guardiola cuando le volvieron a preguntar sobre su continuidad. Su contrato vence a mitad del 2025, así que mucho tiempo más para pensarlo no tiene.