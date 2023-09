Erling Haaland sigue sumando premios en el Manchester City. El jugador noruego ahora fue premiado como el Mejor Jugador de la UEFA 2022/2023, dejando atrás a Kevin De Bruyne y a Lionel Messi.

Galardón que viene a confirmar el buen rendimiento del ariete en el cuadro inglés. Lo que ha estado marcado bajo la dirección de Pep Guardiola, con quien ha protagonizado más de un altercado. Situación que dio a conocer una particular conducta del entrenador español.

¿Qué dijo Haaland de Pep Guardiola?

Desde que llegó a la Premier League, Haaland se ha transformado en pieza fundamental del City. Con 52 goles en 53 partidos fue determinante conseguir el primer triplete del club.

Rendimiento que repitió en el inicio de esta temporada pero que estuvo marcado por la fuerte discusión con Pep Guardiola. Lo que reveló el fuerte carácter que tiene el español. “A veces Pep me da un poco de miedo con tantos gritos”, comentó Haaland a Talksport.

Luego profundizo en cómo es su conducta en el día a día. “Me gusta que me grite. Intenta meter en mi cerebro algo que cree él que no tengo. Pero no me quejo en lo absoluto. Solo quiere un mejor futbolista”, detalló el noruego.

A tal punto que lo comparó con su padre Alf-Inge Haaland. “Mi papá también da miedo cuando grita tanto. Con él también discutimos mucho. Pero también pasamos buenos momentos así que no me puedo quejar”, sentenció.

¿Cuáles son los refuerzos de Manchester City en este mercado?

Manchester City, hasta el momento, anunció los fichajes de Jéremy Doku (Stade Rennes), Josko Gvardiol (RB Leipzig) y Mateo Kovacic (Chelsea). Además, regresó Joao Cancelo (Bayern Múnich) de su préstamo. Y James McAtee (juvenil del club, 20 años) firmó su primer contrato profesional.

¿Qué jugadores se han ido del Manchester City esta temporada?

Los Skyblues, en tanto, se desprendieron de tres figuras importantes como Riyad Mahrez (Al-Ahli), Ilkay Gündogan (FC Barcelona) y Aymeric Laporte (Al Nassr). También se fueron Máximo Perrone (UD Las Palmas), Yangel Herrera (Girona), Nahuel Bustos (Talleres), Issa Kaboré (Luton), Josh Wilson-Esbrand (Stade Reims) y Benjamin Mendy (FC Lorient).