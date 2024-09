Manchester City y Pep Guardiola se alistan para el inicio de la Champions League por el Etihad. El campeón de la edición del 2023, plagado de cambios en su plantilla, aguarda por una serie de hechos alrededor del club que pueden derivar en hechos sin precedentes al norte de Inglaterra. Por el Reino Unido se teme que otra figura del catalán deje a los skyblues por Real Madrid en una fórmula similar a la de Julián Álvarez.

La marcha del argentino se explica por el deseo de ser importante. Pero también por la posibilidad de contar con una mejor vida personal lejos de una ciudad de Manchester donde el clima, idioma o contexto del día a día están lejos de asemejarse a lo que se ve en una urbe como Madrid. The Athletic avisa que tal y como ocurriese con Julián Álvarez, hay que poner el foco en Rodri Hernández de cara a las próximas semanas y meses.

La investigación sobre Manchester City es la clave de todo. Se habla de un Real Madrid interesado en el volante de Guardiola, de una oferta de renovación para el español e igualmente de un conjunto blanco que espera por noticias sobre el juicio de los skyblues pensando en futuros fichajes. No solo aparece ahí Erling Haaland, sino igualmente un Rodri entendido por muchos como el único que puede ejercer de Toni Kroos en este equipo de Carlo Ancelotti.

“Hay otra consideración a tener en cuenta: además del dinero, el pedigrí y la ambición de los que disfruta en el City, el Real Madrid también puede ofrecerle el sol y el elemento familiar. En este momento no hay ningún otro club que pueda fichar a Rodri, ni por las finanzas ni por las aspiraciones deportivas, pero el City siempre ha sospechado que algún día el Madrid podría llamarle. En cierta medida, ese día ha llegado”, la información entregada por The Athletic de una trama que ha rodeado todo el verano del equipo de Guardiola. El español no olvidemos, tiene un contrato con fecha hasta el 30 de junio de 2027. Se pretende mejorar su sueldo y rol en el club.

Rodri, siguiente figura que Inglaterra teme que Guardiola pierda en Manchester City: IMAGO

Se teme en Reino Unido que como en el caso de Julián Álvarez, factores como el estilo de vida o la comodidad de Madrid se sumen a lo que representa el escudo de la casa blanca para quitarle a Guardiola a su mejor jugador con permiso de Haaland. The Athletic confirma que en España tienen un ojo puesto en los 115 cargos presentados contra Manchester City de cara a ver si ha llegado o no el momento de sumarle una pieza galáctica más al proyecto que Carlo Ancelotti seguirá comandando en la banda.

Rodri ya evitó responder sobre una salida de Manchester City

Sus últimas declaraciones se dieron en la gala anual de la pasada Premier. Ahí el español no dudó en cerrar la puerta a una posible salida del Etihad. En enero del 2025 la decisión del juicio llegará y puede arribar un escenario desconocido para todos: “Todo parece ser perfecto en este equipo y estoy muy contento de esa decisión que tomé. Vine hace cinco años y a día de hoy sigo muy contento de formar parte de esta plantilla, no solo sobre el campo, también fuera de él. Es una gran familia“.

Los números de Rodri en Manchester City

80 millones de euros pagó Manchester City en 2019 al Atlético por su volante. 258 partidos, 26 goles y un total de 11 títulos más tarde, se sigue hablando de una posible marcha del Etihad y Rumbo a un Real Madrid que busca herederos de Kroos por estas fechas. Rodri, ex Colchonero y Villarreal, conoce mejor que nadie el destino que The Athletic sondea que puede tener en unos meses, años o futuro.