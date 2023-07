El Chelsea ha estado en el centro de una muy ocupada ventana de transferencias de verano, con las salidas de jugadores siendo el foco principal de las operaciones del club, en lugar de una serie de nuevas incorporaciones.

El director técnico argentino, Mauricio Pochettino, ha enviado un mensaje claro a su equipo: no hay lugar para los generadores de conflictos.

Pochettino busca un Chelsea comprometido

Pochettino ha expresado su deseo de reducir su plantilla a jugadores que lucharán por sus lugares si no están en el primer equipo, y que no “crean un lío“. Hasta ahora, el técnico ha dejado ir a 12 jugadores este verano, con tres más en camino.

Entre los que se han ido se encuentran Mendy, Koulibaly, Loftus-Cheek, Azpilicueta, Kovacic, Kante, Mount, Pulisic, Felix (quien estaba a préstamo), Havertz, Aubemayang y Ampadu. Pronto se unirán a ellos Ziyech, Lukaku y Hudson-Odoi.

Un plantel ajustado y enfocado

Pochettino sostiene que necesita un plantel ajustado de 22 jugadores más jóvenes, que le permitan tomar decisiones de selección sin generar conflictos o perder interés en su misión de revivir al club.

El entrenador argentino declaró: “No podemos tener jugadores que no jueguen y creen un lío en el equipo. Necesitamos jugadores que estén contentos, jugando o no jugando. Si creen que necesitan estar en el primer XI, intenten ser el entrenador, es mejor hablar ahora“.

Buscando el equilibrio en el equipo

Chelsea y Pochettino están interesados en Moises Caicedo de Brighton, que pide £80 millones por su estrella. Pero el jefe de Seagulls, Roberto De Zerbi, dice que seguirá siendo su jugador cuando comience la temporada, por lo que esa negociación podría ir hasta el final. Connor Gallagher, buscado por West Ham, sigue en los planes del argentino mientras intenta reforzar el mediocampo.

Pochettino se mostró satisfecho con la forma en que sus jóvenes empataron con Newcastle en la Premier League Summer Series con un gol de Nico Jackson.

El técnico argentino agregó: “No necesitamos un equipo más grande, 22-23 jugadores con algunos más jóvenes, y eso es todo. Necesitamos un buen equipo equilibrado para competir por cosas. Ese es un desafío para nosotros en la ventana, construir una buena relación“.