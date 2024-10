La contundente reflexion de Guardiola sobre regresar a Barcelona: “Estamos mayores…”

El futuro de Pep Guardiola sigue de momento igual. El entrenador del Manchester City termina contrato en verano del 2025 mientras diversos medios analizan una carrera que se divide entre el Etihad, el parón o el mundo de las selecciones. El catalán responde a si volvería o no al Barcelona dentro de unos meses o años.

“La puerta está cerrada, somos mayores ya”, dejaba caer Guardiola de manera tajante. El DT de Manchester City vuelve a mantener su postura alrededor de un viejo sueño del conjunto culé que de momento se queda en eso. No es la primera vez que esta consulta llega a Pep, así como tampoco la primera donde el estratega deja caer que lo que fue por la ciudad condal no puede repetirse. Puño cerrado en un Etihad donde se vienen meses claves para convencerle.

Y lo son porque Guardiola todavía no habla de renovación o fin de ciclo. En medio aparecen tramas como la del juicio vs. la Premier League donde Manchester City aguarda por el veredicto del siglo. También los próximos pasos que tome el club cuando la Superliga de Real Madrid se formalice en algunos meses. Pep aguarda y eso sí, no olvidemos que tanto el fichaje de Ruben Amorim por Manchester United como la salida de Txiki Begiristain de los skyblues va abriendo el camino.

¿Por qué se fue Guardiola de Barcelona? Pep ha dejado varias reflexiones sobre la exigencia que requería dicho equipo, sobre el desgaste sufrido en cuatro años para el recuerdo e incluso de un deseo personal de encontrar nuevos frentes. Pero también hay palabras de quienes le acompañaron en dichos cursos. Sandro Rosell, ex presidente culé entre 2010 y 2014 apunta directamente contra una plantilla conformada por Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Gerard Pique, etc.

Pep Guardiola cierra las puertas a su retorno a Barcelona: IMAGO

El no querer repetir el desamor con varios de sus héroes en aquellos 48 meses acabó la película más importante de la historia blaugrana: “Guardiola puso fin a su etapa en el banquillo del Camp Nou por problemas con los jugadores y no por diferencias conmigo o con la Junta Directiva del FC Barcelona. Lo han explicado por activa y por pasiva tanto Guardiola como los jugadores…Pep se fue por una discusión con los futbolistas. Por un problema que había en el vestuario”.

Los números de Guardiola en Barcelona

Como decimos, fueron cuatro temporadas para la historia. Estuvieron compuestas por 179 victorias, 47 empates y 21 derrotas a lo largo de 247 batallas oficiales. Se ganaron un total de 14 títulos para la entidad y donde destacan las Champions League del 2009-2011, con un Sextete en medio de estas. Imitar dichos registros y en un contexto económico que por Cataluña está lejos de ser amable hace difícil pensar en el retorno.

Partidazo para Manchester City de Guardiola esta noche

Los skyblues jugarán en unas horas ante Tottenham como visitante. Será por los octavos de final de la Carabao Cup y en un feudo donde ni mucho menos los números son positivos. Será la primera de las tres salidas consecutivas que le aguardan a una plantilla que a finales de mes también prepara un homenaje para Rodri por el Balón de Oro.

