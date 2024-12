La curiosa frase de Mourinho sobre Guardiola tras su último choque: “Nos amamos…”

La rivalidad entre José Mourinho y Pep Guardiola ha tenido todo tipo de capítulos desde hace prácticamente una década y media. Los ex entrenadores de potencias como Real Madrid y Barcelona chocaron a lo largo de las últimas horas en relación al juicio que se toma Manchester City como la Premier League de cara al 2025. En la previa de su duelo frente a Athletic Club de Bilbao en la Europa League, The Special One dejó una curiosa reflexión alrededor de su relación con quien no nos olvidemos, fuese uno de sus principales amigos en la capital de Cataluña a finales del siglo 20.

“Pep y yo trabajamos juntos, nos amamos. No es verdad que quiera que el Manchester City descienda. Quiero justicia…Los equipos pequeños pueden ser penalizados por el FFP cuando exceden los límites en 5 o 10 euros…Yo también sufrí por los límites en la Roma. No me parece justo”, reflexionaba Mourinho alrededor de sus palabras y aquel choque con Guardiola de las últimas jornadas en las cuales se habló de los títulos de Premier League ganado por cada uno de los entrenadores. José, quien repetimos era uno de los grandes amigos de Guardiola cuando nos acercábamos al año 2000, dejó unas declaraciones plagadas de ironía que habrá que ver qué respuesta tienen desde el Etihad.

Recordemos que este último capítulo de la que para muchos supone la rivalidad del siglo en los banquillos empezó a hacer algunas jornadas. Todo ello gracias a un José Mourinho que reflexionaba alrededor del juicio que se toma la Premier League frente al Manchester City y que podría terminar incluso con el equipo de Guardiola en segunda división. Sus dardos el máximo rival del Manchester United tuvieron respuesta: “Pep dijo que él ganó seis Premier League y yo gané 3, pero gané de manera justa y limpia. Si pierdo, quiero felicitar a mi oponente porque es mejor que yo. No quiero ganar repartiendo con 150 cargos”.

No es ni mucho menos gratuito que José Mourinho se muestre tajante alrededor de la causa judicial donde la Premier League acusa al Manchester City de violar hasta 115 veces el Fair Play Financiero de la mejor Liga del mundo. Los medios cercanos a la trama aseguran que en caso de ser sancionado por el ente, los equipos que hayan quedado segundos y detrás de los skyblues o a lo largo de las últimas temporadas podrían quedarse con los títulos de dichas campañas. El portugués finiquitó segundo con Manchester United allá por la primavera del 2017 y si este escenario se manifiesta, sumaría su cuarta edición del torneo.

Guardiola y Mourinho no han vuelto a verse las caras desde el 2021: IMAGO

Los nuevos dardos de Mourinho a Guardiola llegan justamente unas horas después de que el ex entrenador del Barcelona dejase en claro que Manchester City será su último equipo. Si bien no sentenció que se retirará del fútbol de clubes, si marcó la necesidad de alejarse del día a día cuando culmine una tapa por el Etihad plagada de títulos en todos los sentidos y donde buena parte de estos serán puestos a prueba con un juicio que sigue siendo motivo de guerra con medio Reino Unido.

El historial Guardiola vs. Mourinho

Once victorias para el actual entrenador del Manchester City. Siete para el actual estratega del Fenerbahce y el mismo número de igualdades componen una rivalidad que empezase cuando Inter de Milán y Barcelona se midiesen por la fase de grupos de la UEFA Champions league del año 2010. Desde el 2021 y durante el paso de Mourinho por Tottenham, la suerte no ha querido reencontrarles en el mismo césped

Rodri y su recuperación con un Guardiola atento

El volante de Guardiola es seguramente la pieza más extrañada por Pep en este inicio de temporada. En una entrevista para los medios de la Federación española, claro que su cabeza sigue apuntando a regresar antes de que termine el curso. El Mundial de Clubes de Estados Unidos sería el escenario más potable en este sentido: “Mi principal objetivo es recuperarme bien físicamente, volver, o darme la opción de poder volver al nivel en el que estaba…Es un proceso duro, es un proceso largo y aburrido. Sobre todo, los primeros meses en los que no he podido apoyar”.

