En su desembarco a la Premier League, Raúl Jiménez supo cómo dejar su huella en Wolverhampton. Luego de 5 temporadas vistiendo aquella camiseta, el ciclo del delantero mexicano allí llegará a su fin este verano, pero se despedirá como el tercer máximo goleador histórico.

El surgido en América disputó 166 encuentros en el club y anotó en 57 oportunidades, quedando detrás de los retirados Sylvan Ebanks-Blake y Kenny Miller, con 62 y 61 gritos, respectivamente. Este domingo, confirmaron que Jiménez se cambiará de equipo en Inglaterra.

Fabrizio Romano, el periodista especializado en transferencias, confirmó que está todo listo para que el goleador del Tri pase a ser futbolista de Fulham. El equipo londinense pagará poco más de 6 millones de euros para tener entre sus filas a Jiménez.

“Raúl Jiménez a Fulham, here we go. Está todo acordado entre los dos clubes, solo queda esperar para intercambiar y firmar todos los documentos esta semana. Términos personales se sellarán el lunes y luego exámenes médicos“, explicó el italiano.

De esta manera, Jiménez se convertirá en la referencia ofensiva de Fulham, que dejará ir a su goleador Alexander Mitrovic, rumbo a Arabia Saudita. Será el quinto club del mexicano tras sus pasos por América, Atlético de Madrid, Benfica y el mencionado Wolverhampton.