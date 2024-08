El Manchester City regresó al Reino Unido para trabajar ya con el foco en el inicio de la temporada, la cual comenzará con la Final de la Community Shield frente al Manchester United. Tal nuevo proceso de la que, en definitiva, se trata de la última recta de la preparación, desde este martes contó con la presencia de aquellos jugadores que estaban licenciados.

La mayoría, disfrutando algunos días de vacaciones tras lo que fue un curso 2023/2024 que terminó con la Eurocopa de Alemania 2024. Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Aké, John Stones y Kevin De Bruyne, algunos de los futbolistas por los que Pep Guardiola, a su retorno de la gira por los Estados Unidos, mostró su alegría por reencontrarse.

Claramente, la ausencia más destacada fue la de Julián Álvarez, quien había sido liberado hasta el 24 de agosto, luego de haber participado con la Selección Argentina tanto de la Copa América como del Campeonato Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

No obstante, por estas horas se encuentra cerrando su fichaje al Atlético de Madrid (por cinco temporadas a cambio de 75 millones de euros más 20 en variables), por lo que la Araña, salvo un giro inesperado de 180 grados, ya no será parte del equipo principal del Manchester City comandado por Pep Guardiola.

Pep Guardiola en el rencuentro con sus futbolistas en Manchester.

Los objetivos del Manchester City en la temporada 2024/2025

El Manchester City iniciará su temporada 2024/2025 este sábado 10 de agosto con la Final de la Community Shield frente al Manchester United en el Estadio de Wembley. Este cruce se sumará, a nivel local, a otros compromisos de los ciudadanos como la FA Cup, la EFL Cup y, por supuesto, la Premier League (en la cual buscará su quinto título consecutivo).

Asimismo, en el plano internacional, el conjunto de Pep Guardiola vuelve a aparecer como uno de los candidatos para quedarse con la -renovada- UEFA Champions League, así como también para adjudicarse el primer Mundial de Clubes (del 15 de junio al 13 de julio del 2025 en los Estados Unidos) que contará con 32 participantes.

Rumores acercan a Rodrygo al Manchester City

Manchester City ve a Rodrygo Goes como el jugador indicado para reforzar un ataque que quedó disminuido con la salida de Julián Álvarez. El brasileño la tendrá difícil en el Real Madrid con el arribo de Kylian Mbappé, por lo que un salto a la Premier League podría ser la chance para no perder protagonismo. No obstante, todavía no hay registros de negociaciones en curso.