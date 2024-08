Es cierto que Julián Álvarez nunca fue titular absoluto en el Manchester City, pero sí era una pieza clave para el recambio en el esquema de Pep Guardiola. De hecho, en la última temporada, alternando con Erling Haaland o con Kevin De Bruyne, fue el jugador del plantel que más partidos disputó con 54. Por eso, su salida al Atlético de Madrid es una ausencia que el elenco británico ya empieza a sentir.

En ese sentido, los Ciudadanos, que se mantenían al margen del mercado de pases con respecto a las incorporaciones, en las últimas horas activaron su postura para encontrar una variante adicional a una zona ofensiva que mantiene a Jack Grealish, Jérémy Doku, Phil Foden, Óscar Bobb y Erling Haaland, pero que ya no contará con la Araña.

Así las cosas, harán un nuevo intento con Rodrygo Goes para ver qué efecto genera. Es que en el Manchester City saben que el brasileño será apartado del once titular de Real Madrid con el arribo de Kylian Mbappé, dado que Carlo Ancelotti imagina un tridente con el francés de 25 años acompañado por Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Si bien tendrá sus participaciones, a diferencia de la temporada anterior, tendrá que acostumbrarse a estar en el banquillo cuando comiencen los partidos. Ahí es en donde quiere profundizar Pep Guardiola, ofreciendo un terreno en el Etihad Stadium en el que no se sentirá tapado por ningún otro delantero. Ni siquiera por Erling Haaland. Incluso, sería todo lo contrario, porque el catalán sueña con juntarlos para un binomio que haría temblar al resto de la Premier League.

Rodrygo Goes le marcó al Manchester City en su último cruce con el Real Madrid por Champions League.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Rodrygo Goes en el Real Madrid?

La cláusula de rescisión de Rodrygo Goes en el Real Madrid es de 110 millones de euros. No obstante, lo económico no sería una traba para el Manchester City, que estaría dispuesto a negociar con la Casa Blanca para arrimarse a esa cifra (además ingresaron, por lo menos, 75 millones por la venta de Julián Álvarez al Atlético de Madrid).

De igual modo, lo que realmente transformará los rumores en una operación concreta es el deseo del propio brasileño. Si da señales para que desde Gran Bretaña avancen, las autoridades de los ciudadanos golpearán la puerta de las oficinas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para que el ex Santos se incorpore en este mercado de pases al conjunto que comanda Pep Guardiola.

Manchester City buscará iniciar la temporada con un título

Manchester City iniciará la temporada con la posibilidad de ganar un título (al igual que el Real Madrid que disputará la Supercopa de Europa el 14 de agosto). Será con la Final de la Community Shield que debe disputar con el Manchester United el próximo sábado 10 de agosto a las 16 horas de Europa Central en el Estadio de Wembley.