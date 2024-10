Clásico de España: Lamine Yamal calentó la previa del Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid y el FC Barcelona se verán las caras en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 26 de octubre desde las 21:00 horas de Europa Central en uno de los partidos correspondientes a la fecha 11 de LaLiga, un duelo en el que, sin dudas, se enfrentarán dos de los mejores equipos del momento no solo en España sino en el continente europeo.

Claro, es que el Barça es primero en la tabla de posiciones y el escolta es justamente el Merengue. Además, los dirigidos por Hansi Flick llegarán tras golear nada más ni nada menos que al Bayern Munich 4 a 1, mientras que los de Carlo Ancelotti le dieron vuelta su cruce al Borussia Dortmund ganando el compromiso de la fecha 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 5 a 2.

Al respecto, el que le puso un poco de pimienta a la previa de El Clásico de España fue Lamine Yamal, unas de las máximas figuras del fútbol mundial en el presente. El joven delantero del Barcelona habló luego la victoria ante los teutones en el Estadio Olímpico de Montjuic, en referencia con el choque que se les avecina con el Real Madrid.

“Creemos que somos el mejor equipo del mundo, lo estamos demostrando”, señaló Yamal a raíz del presente del conjunto blaugrana. Además, con sus palabras advirtió a la Casa Blanca: “Iremos con todas nuestras fuerzas y que gane el mejor equipo”.

Lamine Yamal reconoció que se puso nervioso en su debut en El Clásico la temporada pasada

En una conversación con DAZN, Lamine Yamal se refirió al partido que el Barcelona disputará ante el Real Madrid, siendo el del sábado el segundo clásico que le tocará jugar: “Debuté en Montjuïc en el primer Clásico de la pasada Liga (jugó los últimos 13 minutos). Nunca me había puesto nervioso en un partido, la verdad, pero vi la cara de los rivales, son muy buenos, y cuando entré en el campo tuve un poco de nervios, aunque luego me olvidé de todo, jugué y disfruté”.

Por otro lado, respecto a su juego, apuntó: “Hago lo que me sale en el momento, voy a encarar al rival y es como si las piernas me hicieran cosas solas, no pienso en lo que voy a hacer y sale bien”. En ese sentido confiesa que “este años cuando recibo el balón noto que la grada comienza gritar y me motiva mucho, sólo tengo ya que mirar al lateral y voy a por él con todo, es una sensación que no había tenido nunca, es como si mi madre estuviera delante mío y me estuviera diciendo que vaya a por el rival, es una sensación que no puedes describir pero que es increíble”.