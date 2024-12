Endrick, cada vez con menos lugar en el Real Madrid de Carlo Ancelotti

Cuando Endrick llegó al Real Madrid se sabía que iba a ser suplente, puesto que en el mismo mercado la Casa Blanca concretó el tan ansiado arribo de Kylian Mbappé. No obstante, aún así, no estaba previsto que Carlo Ancelotti lo tuviera tan relegado, pues de los 20 partidos que lleva jugados el Merengue en la temporada el brasileño apenas participó en un 7,5% de los minutos.

El partido en el que más acción tuvo el ex Palmeiras fue frente al LOSC como visitante por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, cruce que terminó en derrota para el elenco español por 1 a 0 (tanto anotado por Jonathan David). Fue titular y Ancelotti lo reemplazó a los 12 minutos del complemento.

A partir de ahí no solo que no volvió a ser titular, sino que fue acumulando de a puñados de minutos. 15 con Osasuna, 3 con el Leganés y 11 con el Liverpool. Las únicas apariciones que tuvo desde el dos de octubre hasta la fecha. En concreto, solo 29 minutos con el Real Madrid en los últimos dos meses, cifra que podría haber sido mayor, teniendo en cuenta las lesiones de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes y el bajo rendimiento de Kylian Mbappé.

En síntesis, el Real Madrid disputó 20 partidos en lo que va de la campaña 2024/2025, entre LaLiga, UEFA Champions League y Supercopa de Europa. En esa cantidad, en el que pudo haber alcanzado un máximo de 1800 minutos, el joven delantero brasileño solo registró 136. El único que jugó menos que él es el defensa Jesús Vallejos (10 minutos).

Endrick ingresando por Luka Modric al minuto 79 vs. Liverpool en Anfield.

Carlo Ancelotti sí le hace espacio a Arda Guler

Carlo Ancelotti, a diferencia de lo que aplica con Endrick, a Arda Guler sí le encontró un lugar en su esquema. Ante los huecos que se abrieron con las reiteradas lesiones de jugadores como Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Aurelién Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, entre otros, el turco llegó a reunir un protagonismo aceptable.

Lleva 484 minutos repartidos en 15 juegos del Merengue (en 5 fue parte de la alineación titular): 10 por LaLiga, cuatro por la UEFA Champions League y el restante por la Final de la Supercopa de Europa. Hasta entonces solo asentó una asistencia (vs. Leganés).

Los jugadores con más minutos en la temporada del Real Madrid

La contracara de la situación de Endrick es la de Antonio Rudiger, el futbolista del Real Madrid con más minutos en lo que va del presente curso. Acumula 1717 minutos. Al defensor alemán, entre los que más jugaron, le siguen: Federico Valverde con 1707, Kylian Mbappé con 1592, Vinícius Júnior con 1522 y Thibaut Courtois con 1350.

