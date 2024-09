Vinícius Júnior, probablemente, no tomó dimensión del impacto que tendrían sus declaraciones en una conversación que mantuvo con CNN Brasil. En resumidas cuentas, el futbolista señaló que España tiene tiempo para evolucionar en su problema con el racismo, pero que de lo contrario la Copa Mundial del 2030 debería cambiar de ubicación.

Tales palabras provocaron la reacción de diferentes sectores del país ibérico. Hasta incluso de José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, que instó al ex Flamengo a que se retractara de inmediato, pues la ciudad se postula para ser una de las sedes centrales para lo que será la vigesimocuarta edición del campeonato global.

Y el tema no quedó solo en un ida y vuelta de Vinícius Júnior con autoridades y diplomáticos de España. Porque Dani Carvajal, su compañero en el Real Madrid, también le salió a responder, defendiendo, claramente, el plan que la Real Federación Española de Fútbol, en conjunto con la federación portuguesa y la federación marroquí, ya le presentó oficialmente a la FIFA para organizar el Mundial (en diciembre estará el veredicto, pero todo se encamina para que no haya imprevistos).

“Nosotros, desde dentro, tanto los jugadores como el míster, que también lo ha dicho, vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, que es lo que nos compete a nosotros. Sé lo que sufre Vini en esos momentos que lo he podido tener cerca y lo apoyamos tanto internamente como públicamente”, dijo en primera instancia el capitán del conjunto merengue y una de las voces más reputadas del combinado español.

Aunque, enseguida, Carvajal remarcó que no piensa igual que el brasileño: “Pero más allá de ese pequeño grupo de personas, no considero que España no merezca celebrar el Mundial. Es un país con una diversidad cultural altísima, no hay que poner en duda de que es racista porque hay muchas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño me he criado con muchísimas nacionalidades alrededor en mi barrio de Leganés y puedo presumir de no ser un país racista”.

¿Qué dijo Vinícius Júnior sobre el racismo y el cambio de sede del Mundial 2030?

Vinícius Júnior, en conversación con CNN Brasil, se refirió, una vez más, a su preocupación por el racismo que le toca vivir en España. Al respecto, hasta propuso el cambio de sede del Mundial del 2030 en caso de que no haya una evolución en el país con esta problemática.

“Si antes de 2030 no evoluciona la situación con el racismo en España, habría que cambiar el Mundial de lugar. Hasta 2030, tenemos un margen de evolución muy grande. Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel”, apuntó el número 7 del Real Madrid.

Vinícius Júnior también se lanzó contra el Real Madrid

Quizás sin ser del todo consciente, Vinícius Júnior, al apuntarle a la candidatura de España para el Mundial 2030, también se lanzó en contra del Real Madrid. Es que la institución que preside Florentino Pérez, en conjunto con la RFEF, propuso a la FIFA al Santiago Bernabéu como el escenario para la Final.