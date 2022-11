Volvió la clásica carrera que enfrenta a los fanáticos del Real Madrid con los del Atlético: ni el ex Merengue pudo ayudar a la victoria de su afición.

El Derbi de las Aficiones es una gran excusa para unir dos pasiones: el amor por el club y por el running. Se trata de un evento que se realiza en Madrid y que enfrenta a los fanáticos del Real Madrid con los del Atlético. ¿Quién es más rápido en la ciudad? ¿Quién es el dueño del cronómetro?

El fin de semana volvió a realizarse este evento que cada aña reúne a miles de fanáticos que eligen de qué lado corren y tratan de hacerlo lo más veloces posible ya que el ganador es quien en promedio tarda menos tiempo en cubrir el recorrido que sale desde el Santiago Bernabeu, estadio del Real, hasta donde se ubicaba el Vicente Calderón, ex estadio del Colchonero que ahora juega en el Wanda Metropolitano.

Son 10 kilómetros en bajada que este año fue para los Colchoneros y de esta manera cercó el marcador: ahora los Merengues llevan apenas dos carreras de ventaja, con un 7 a 5.

Ni con Arbeloa

Aficionado al running, Alvaro Arbeloa, ex Real, no se perdió el evento. Y metió un gran tiempo: 34 minutos y 25 segundos. Corrió junto con Javier Carmona, otro entrenador de la cantera merengue. El ex defensor aseguró que estará en la maratón de Madrid del próximo año.

Ganadores

Finalmente se dio por ganador al Atlético de Madrid con un tiempo global de 46:35 (la media de sus participantes al cruzar la meta). Los madridistas lograron un crono global de 46:48, muy poca diferencia.