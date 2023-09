AC Milan tuvo actividad entre semana con su visita al Arena Sardegna este miércoles 27 de septiembre por la sexta fecha de la Serie A. El equipo rossonero logró revertir el marcador luego de iniciar perdiendo y Ruben Loftus-Cheek marcó un golazo para su primera celebración con la camiseta rossonero.

Se juega la sexta jornada de la Serie A y AC Milan continúa en su lucha por los primeros puestos de la tabla en estas primeras fechas del torneo. Stefano Pioli se vio obligado a hacer rotaciones en esta visita a Cagliari, pero aún así les bastó para arrollar al rival.

No fue el mejor inicio de partido para el Diavolo. Los lombardos empezaron abajo en el marcador, luego de que una desatención defensiva acabara en un gol de Zito Luvumbo. No obstante, esto no parece haber afectado a un plantel rossonero que no tardó en regresar al partido.

En los últimos minutos del primer tiempo, los visitantes lograron empatar el marcador con un gol de Noah Okafor y una jugada preparada que fue finalizada por Fikayo Tomori. Esto permitió al plantel milanista salir al segundo tiempo con mayor comodidad.

Golazo de Loftus-Cheek

Luego del estreno goleador de Noah Okafor, un segundo futbolista aprovechó la oportunidad para poner su primer gol con la camiseta de AC Milan. Luego de un desborde por banda izquierda, Christian Pulisic dio el pase a la frontal del área y Ruben Loftus-Cheek puso un bombazo indetenible a la base del poste.