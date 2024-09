Lo quiso Real Madrid, ganó trofeos de todo tipo en Europa, jugó una Copa del Mundo y ahora mismo lucha contra las adicciones que le quitaron años de paz y vida. El colombiano Fredy Guarín desnuda el lado más oscuro de un camino ligado al deporte y que tras el retiro ha tenido retos de tipo gracias a las adicciones. El ex jugador de Boca Juniors, Millonarios, Inter Milan o Porto, sin filtro.

La Gazzetta dello Sport convoca a un volante plagado de talento. A un ganador de Europa League con uno de los mejores Porto de la historia. Pero también a un hombre que lucha ahora mismo contra la oscuridad de su mente. Fredy Guarín, sin filtro y con grandes mensajes sobre la presión en el deporte: “Trabajo todos los días para ahuyentar esos fantasmas, pero vuelvo a ser el mismo de antes. Después de dejar de jugar en 2021, Comencé un camino difícil, tomé caminos equivocados y me consumí con alcohol. No tuve límites por mucho tiempo”

“Me desgasté el alma, pero cuando me di cuenta que estaba perdiendo el control dije ‘basta’. La adicción es cosa del pasado, pero sigue escondida a la vuelta de la esquina…El alcoholismo siempre será un rival difícil de regatear, digámoslo así. Uno de esos que siempre intentarán ponerme en dificultades, pero estoy trabajando en mí, en mi nueva vida y en mi salud. Todo por mis hijos y por quienes me rodean”, líneas textuales de un testimonio crudo y con deseos de salir adelante. En la Gazzetta dello Sport Fredy Guarín reconoce sus errores, así como el firme deseo de volver a ser el único dueño de su vida.

La carrera de Guarín fue prometedora desde el minuto uno. Huila, Envigado, Boca Juniors, Saint Étienne, Porto, Inter Milán, Shanghái Shenhua, Vasco Da Gama y Millonarios conforman un camino de más de 477 partidos. También de 13 títulos y un triplete histórico en Portugal junto a James Rodríguez y Falcao. Su presencia en Brasil 2014 con la mejor edición del torneo para la selección cafetera, clímax de una carrera que dijo basta en el 2021. A sus 38 años, Guarín confiesa que ha pedido ayuda.

Guarín fue hasta figura de ese Porto que dominó Europa con Falcao y James: IMAGO

“Lo mío fue durante 20 años entregarme al fútbol y es lo que yo sé hacer. Tampoco me preparé para otras cosas. Quedé como desamparado y tomé decisiones que no fueron buenas…Llegó un punto donde ya no podía más seguir con esa forma de vida y me tocó pedir ayuda porque lo intenté varias veces, pero había recaído. Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas”, más reflexiones de una entrevista donde el colombiano no dudo a la hora de marcar su deseo de recuperar el control de su vida.

Guarín y la importancia de su entorno ahora mismo

El ex volante nunca ha negado sus adicciones. Tampoco las consecuencias de estas a nivel personal. Desde 2021 entrega declaraciones sobre una lucha lejos del césped donde lo verdaderamente importante está en juego: “Recuperar la confianza tanto mía, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarse y aceptar fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad le puedo decir que este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”.

Cuando Guarín interesaba al Real Madrid

Fredy nunca careció talento. Jugar en gigantes como Boca, Inter o Porto es la viva muestra de ello. Pero es que incluso clubes como Real Madrid lo tuvieron en su carpeta durante el verano del 2011. Las peticiones de la entidad portuguesa y el camino tomado en fichajes por el equipo que comandaba en dicho entonces José Mourinho, evitaron una operación que durante meses marcó la prensa española.