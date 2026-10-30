No te pierdas esta promo para ver a Colapinto y Checo Pérez en el GP de México

El argentino Franco Colapinto, el mexicano Sergio Pérez y toda la Fórmula 1 los puedes seguir viendo con las promociones de Disney+

Quedan cinco carreras de F1 en este 2026 y el argentino Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos, mientras que el mexicano Checo Pérez intentará hacer valer la localía para conseguir sus primeras unidades en el año. Todo mientras el italiano Andrea Kimi Antonelli va por el título y convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Y tú puedes seguirlo en Disney+.

Toda la F1 se vive a través de Disney+

¿Cómo seguir la Fórmula 1 por Disney+?

Si aún no estás suscrito a Disney+, quédate atento a la gran novedad que llega este mes con una oportunidad imperdible para suscribirte al servicio de streaming a precios increíbles con promociones de hasta 70% de descuento, dependiendo el país donde te encuentres.

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Descubre más sobre los grandes estrenos exclusivos que llegan a Disney+ en octubre. Hay producciones perfectas para todos los gustos, como la esperadísima serie de Marvel Television’s VisionQuest, las taquilleras animaciones Moana 2026 y Toy Story 5, y también la nueva temporada de una de las series más queridas por el público: Grey’s Anatomy – ya en su temporada 22.