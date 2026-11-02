No te pierdas esta promo para ver toda la Champions League

El campeonato de clubes más importante ya está en marcha y lo puedes seguir aprovechando las promociones de Disney+

Luego de tres fechas, PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Betis lideran con puntaje ideal la tabla de la UEFA Champions League. Grandes victorias, muchos goles y aún más acción en el torneo de clubes más importante del mundo. Y tú puedes seguirlo en Disney+.

Toda la Champions League se vive a través de Disney+

¿Cómo seguir la Champions League por Disney+?

Si aún no estás suscrito a Disney+, quédate atento a la gran novedad que llega este mes con una oportunidad imperdible para suscribirte al servicio de streaming a precios increíbles con promociones de hasta 70% de descuento, dependiendo el país donde te encuentres.

Con tu registro, ya tienes acceso a todas las opciones que te ofrece Disney+, desde todos los programas deportivos en ESPN hasta las miles de producciones exclusivas del grupo Disney, como animaciones de Disney y Pixar, series y películas de Marvel y Star Wars, documentales y series premiadas de National Geographic.

Descubre qué más puedes encontrar en Disney+

Descubre más sobre los grandes estrenos exclusivos que llegan a Disney+ en octubre. Hay producciones perfectas para todos los gustos, como la esperadísima serie de Marvel Television’s VisionQuest, las taquilleras animaciones Moana 2026 y Toy Story 5, y también la nueva temporada de una de las series más queridas por el público: Grey’s Anatomy – ya en su temporada 22.