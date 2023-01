Es uno de los eventos más importantes del calendario deportivo anual. El torneo que reúne a grandes pilotos, prestigiosas marcas, mucho espectáculo y glamour en cada una de sus presentaciones alrededor del planeta. La Fórmula 1 está poblada por conductores y equipos que deleitan desde el aspecto competitivo, haciendo lo que sea necesario para quedarse con una victoria y/o un título.

Más allá que parezca un escenario casi ideal, existen también tensiones, ambiciones, celos, dudas que, a lo largo de la historia, han terminado generando distinta clase de incidentes en la principal categoría del automovilismo mundial. En esos detalles nos vamos a detener y en Bolavip vamos a repasar cuando el deseo por ir al límite termina generando toda clase de consecuencias. Estos son Los escándalos, peleas y accidentes más importantes en la historia de la F1.

Todos afuera

Nunca antes se había visto semejante carnicería en la Fórmula 1. El GP de Bélgica de 1998, disputado en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps, se celebró en unas condiciones de lluvia extrema. La visibilidad era nula y esto costó carísimo. Tras la salida, el McLaren de David Coulthard perdió el control e impactó contra el muro de entrada a boxes. El escocés rebotó y reingresó, provocando un tapón y un accidente múltiple, en el que se vieron involucrados 13 pilotos. La cantidad de piezas destrozadas y ruedas voladoras generó una situación surrealista. Tan solo ocho monoplazas terminaron la prueba.

Los test ocultos

Uno de los escándalos más recientes en la historia de la máxima categoría. En 2013, Mercedes realizó unos test ocultos con la ayuda de la empresa Pirelli sin que ningún equipo ni la mismísima Federación Internacional lo supieran. Tanto el proveedor de neumáticos como el equipo alemán se declararon inocentes al asegurar que no incumplieron ningún artículo del reglamento. Sin embargo, la FIA les terminó imponiendo una reprimenda, prohibiendo a Mercedes tomar parte en los siguientes test de jóvenes pilotos.

Un auto pesado

Tyrrell era una fuerza a tener en cuenta a principios de la década del 70, pero, a medida que los presupuestos de la F1 se dispararon, el equipo británico no pudo seguirles el ritmo a sus adversarios. En 1984 todos los equipos corrían con los motores turbo, en cambio Tyrrell utilizaba un sistema de inyección de agua para poder competir. Pero el equipo fue más allá al rellenar los coches con agua mezclada con perdigones de plomo para alcanzar el peso requerido. En el GP de Detroit, cuando el coche de Martin Brundle fue inspeccionado, se supo que el agua ya no era agua. El equipo Tyrrell fue acusado de diversos delitos y lo eliminaron del campeonato.

Temporada trágica

Fue la que le tocó vivir a Ferrari durante el año 1982, que incluye las lesiones que acabaron con la carrera de Didier Pironi, pero que, fundamentalmente, tiene que ver con el accidente fatal que terminó con la vida de Gilles Villeneuve. El talentoso canadiense fue un piloto muy serio pero que le gustaba correr todo el tiempo al límite. Durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica en Zolder, su auto chocó con el de Jochen Mass, a unos 225 kilómetros por hora, lo que provocó que su monoplaza volara y Gilles salió disparado para impactarse contra una malla de seguridad. Ya en el hospital, con solo 32 años, se mantuvo vivo con respirador artificial, pero con muerte cerebral. Fue desconectado esa noche, luego que su esposa, Joanna, llegó al centro médico para verlo por última vez.

Amor ¿y traición?

La Fórmula 1 es un pequeño mundo en sí misma. Los boxes es un ambiente donde todos se conocen, tanto que hasta se pueden generar relaciones que van más allá del ámbito profesional. Tal es el caso de Max Verstappen, que en 2021 confirmaba su noviazgo con Kelly Piquet, hija del tricampeón mundial brasileño. Hubiera sido una noticia más de color, si no fuera porque ella era la ex del ruso Daniil Kvyat, quien compartió la estructura de Red Bull con el neerlandés y hasta tuvieron un buen vínculo ellos. Además, hubo solo semanas entre la separación y el inicio de la nueva relación…

Un equipo ilegal

Hacer trampa era algo común en la Fórmula 1 de 1994, pero nadie lo hizo mejor que Benetton y su jefe del equipo, Flavio Briatore. Acusado de correr con software ilegal, incluyendo control de tracción y control en la salida, la FIA examinó esos monoplazas y encontró ambos sistemas. Pero como no pudieron probar su uso en carrera, Benetton se libró de ese problema. Sin embargo, la ilegalidad no se detuvo ahí. El fuego generado durante la carga de gasolina en el coche de Jos Verstappen en el GP de Alemania dio lugar a otra investigación en la que se descubrió que el equipo había quitado un filtro de la plataforma de recarga utilizado en las paradas en boxes lo que permitía que el combustible fluyera a un ritmo más rápido.

Correr con el enemigo

La tensa relación entre compañeros de escuadra tiene varios antecedentes a lo largo de la historia de la principal categoría. Como la que vivieron Niki Kauda y Alain Prost, en McLaren, desde que llegaron en el año 1984 y hasta la última carrera en el GP de Portugal con chances para ambos de ganar el título. No hubo órdenes del equipo y el austríaco finalmente conquistó la corona por apenas medio punto de ventaja. La situación entre ellos nunca mejoró.

El spygate

McLaren fue sancionado con la mayor multa jamás impuesta en la Fórmula 1 cuando la FIA penalizó al equipo con 100 millones de dólares por el uso de información robada de Ferrari. En 2007, el ex jefe de mecánicos de la histórica escudería italiana, Nigel Stepney, entregó información confidencial a Mike Coughlan, ex diseñador de McLaren. El asunto llegó al Consejo Mundial del Motor, donde McLaren fue declarado culpable de estar en posesión de información confidencial de Ferrari. El equipo fue excluido del Campeonato de Constructores de 2007.

Accidentes arreglados

Michael Schumacher es, sin duda, uno de los mejores pilotos que han pasado por la F1, acumulando siete títulos mundiales y 91 victorias en su ilustre carrera. Sin embargo, no se privó de jugar dentro de una zona gris del reglamento. Sobre todo, porque muy pocos son los que usarían la táctica de estrellarse para obtener los resultados que le permitan ganar un campeonato. La primera vez de un accidente deliberado fue en 1994, cuando disputaba el título con Damon Hill. Ambos pilotos se retiraron y Schumacher ganó el título. Más tarde, en 1997, la batalla fue con Jacques Villeneuve. Nuevamente Schumi se estrelló contra su rival, aunque esta vez fue descalificado y Jacques ganó el Mundial.

Hombre en llamas

La vida del tricampeón austríaco, Niki Lauda, corrió serio peligro a mediados de la década de los 70 cuando se encontraba disputando el Gran Premio de Alemania que tuvo lugar en Nürburgring en 1976. Lauda perdió el control de su Ferrari en la salida de una curva del trazado alemán y chocó fuertemente contra las protecciones, lo que ocasionó la aparición de llamas alrededor de su cuerpo y que los pilotos Arturo Merzario, Guy Edwards, Brett Lunger y Harald Ertl le salvaran la vida sacándole del monoplaza. Después de haber estado en coma, pudo sobrevivir a ese feroz incidente.

Órdenes de equipo

"Felipe, Fernando es más rápido que tú. ¿Puedes confirmar que has entendido?". Los mensajes de radio del ingeniero de Ferrari Rob Smedley a Felipe Massa fueron famosos, pero ninguno como la instrucción de dejar pasar a Fernando Alonso en el Gran Premio de Alemania de 2010. Las órdenes de equipo estaban prohibidas desde que Ferrari había ordenado a Rubens Barrichello que redujera la velocidad en el GP de Austria de 2002 para dejar pasar a Michael Schumacher. Los equipos debieron ocultarlas con mensajes cifrados. Pero cuando Smedley le pidió al brasileño que cediera el puesto en Hockenheim, Ferrari recibió una multa de 100 mil dólares por infringir el reglamento deportivo.

Retiro voluntario

Se disputaba el campeonato de 1981. El líder en Williams era Alan Jones, campeón en la temporada anterior, y a Carlos Reutemann el equipo le indicó que dejara ganar al australiano en Brasil, segunda prueba del año. El argentino, puntero durante toda la carrera, se negó a hacerlo, argumentando que eso sería negar su condición de piloto de carreras. A partir de ese momento, el odio creció entre los compañeros. Jones ganó la última fecha del año y se retiró campeón; Reutemann, que perdió el título en esa misma carrera, no aguantó más y se retiró tras la segunda prueba de 1982, asqueado con el equipo y el entorno político de la F1.

Infidelidad amistosa

La temporada 2022 de la Fórmula 1 estuvo teñida por escándalos de tintes amorosos. Después de la acusación al mexicano Checo Pérez por ser filmado con una mujer que no era su pareja, llegó el impacto más fuerte ante la infidelidad de la novia de Charles Leclerc… con su amigo el piloto francés, Pierre Gasly. Los pilotos de Ferrari y de Alpha Tauri son cercanos desde hace muchos años, pero se filtró un coqueteo de Gasly con la novia del monegasco, Charlotte Sine. El romance fue descubierto por Leclerc y la relación de amistad quedó en muy malos términos.

Lucha sudamericana

Probablemente la pelea entre Nelson Piquet y Eliseo Salazar sea la más conocida de la historia de la Fórmula 1. El piloto brasileño se encontró con el chileno en la vuelta 18 del Gran Premio de Alemania de 1982. Salazar debía dejarse pasar por Piquet, pero no lo hizo de una forma correcta o simplemente no se entendieron entre los dos y, en su intento por adelantarse, el brasileño se lo llevó puesto. Tras bajarse ambos del coche, comenzaron una recordada lucha: como si de boxeadores se tratara, protagonizaron un combate a puñetazos limpios. Aunque parezca mentira, los dos pilotos eran grandes amigos.

Un verdadero bochorno

El Gran Premio de Estados Unidos de 2005, probablemente, sea la máxima vergüenza de la F1 que se recuerda hasta la fecha. En aquel año, había una guerra de neumáticos: Michelin contra Bridgestone. En Indianápolis, los equipos que utilizaban el compuesto Michelin no soportaban las cargas y sus pilotos se exponían a accidentes de gravedad. La marca presionó para incluir una chicana que reduzca la velocidad y minimice los riesgos. Pero esto no ocurrió y, en la vuelta de formación, todos los equipos con gomas Michelin se negaron a participar. Tan solo 6 coches (todos de Bridgestone) corrieron en aquel GP: los Ferrari, los Jordan y los Minardi. El público terminó abucheando y tirando objetos a la pista.

No quiso correr

La temporada de 1976 es recordada por la lucha entre Niki Lauda y James Hunt por el título, pero un accidente marcaría todo el devenir del campeonato. El año había arrancado con el austriaco como dominador, pero el accidente que casi le cuesta la vida en Alemania cambiaría el panorama. De forma increíble, un mes y medio después volvería a correr y, con el Gran Premio de Japón por delante, se mantenía líder con tres puntos de ventaja. La lluvia era incesante, una verdadera cortina de agua, obligando a una reunión de los pilotos. Finalmente, se tomó la decisión de salir a pista. Con Nürburgring aún demasiado fresco en su cabeza, Lauda decidió retirarse en la segunda vuelta, dejándole el camino abierto a Hunt. La carrera siguió, paró de llover y con neumáticos para piso mojado, el británico realizó un gran esfuerzo para finalizar tercero y proclamarse campeón. A esa altura, hacía horas que Niki Lauda se había marchado del circuito.

Los puños de Schumi

Bajo un impresionante diluvio se disputaba el GP de Bélgica de 1998 y sin visibilidad, Michael Schumacher se estrelló contra la parte trasera del McLaren de David Coulthard. El alemán pensó que el escocés había frenado intencionalmente, por lo que salió disparado hacía el box de David con la clara intención de pelearse. La intervención de los mecánicos de ambos equipos impidió que llegaran a las manos. Siete años después, también en Spa, Schumi volvió a ser protagonista de una discusión, pero ahora con Takuma Sato. El japonés embistió por detrás al alemán, que se bajó de su Ferrari para protestar contra su colega, se acercó a Sato que aún estaba en su auto y le dio un manotazo en el casco.

El muro de Singapur

Nelsinho Piquet, ex-piloto de Renault, acusó a su ingeniero de ordenarle provocar un accidente durante el Gran Premio de Singapur de 2008 para beneficiar a su entonces compañero Fernando Alonso. En esa carrera, el monoplaza conducido por el brasileño se estrelló contra el muro del circuito en la curva 17. El accidente hizo necesaria la salida del auto de seguridad beneficiando a Alonso, que ganó la competencia. En ese momento Piquet dijo que había sido producto de un error. Pero, tras ser despedido del equipo, explotó y confesó las órdenes recibidas. Flavio Briatore, director deportivo de Renault, fue expulsado de por vida de todo evento relacionado con la Fórmula 1 y el ingeniero Pat Symonds fue sancionado con 5 años de suspensión.

Enfrentamiento histórico

La rivalidad más intensa de la historia del automovilismo, y una de las más intensas de toda la historia del deporte, fue la que protagonizaron Alain Prost y Ayrton Senna. Que tuvo su punto de eclosión el GP de San Marino de 1989, cuando el francés acusó al brasileño de violar un pacto relacionado a adelantarse en la primera vuelta. A partir de ahí no se pudieron ver y el equipo McLaren se partió en dos, con mecánicos apoyando a uno u otro. A fin de temporada ambos colisionaron en la carrera en Japón. Prost resultó campeón pero se fue de inmediato a Ferrari, ya que no toleraba más a su compañero. Poco antes de la muerte de Senna se reconciliaron y, de hecho, Prost fue uno de los que llevó el féretro en su entierro.

El presidente y las prostitutas

La caída del ex presidente de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) dio mucho de qué hablar. Max Mosley fue sorprendido por el News of the World con cinco prostitutas en una orgía con estética nazi. Las imágenes incluso salieron a la luz, asegurando una de las mujeres que fue el propio Mosley quien quiso grabar tal espectáculo. Max anunció en 2009 que no se presentaría a la reelección de presidente con el fin de salvaguardar el futuro de la F1 y evitar males mayores.