No te pierdas esta promo para ver el gran desenlace de la Copa del Mundo

El Mundial ya está en la recta final y lo puedes seguir aprovechando las promociones de Disney+

Argentina es el único país sudamericano que llegó entre los mejores cuatro del torneo y enfrente tendrá ni más ni menos que a Inglaterra.Del otro lado ya espera España en la Final, tras vencer a Francia por 2-0 en la otra Semifinal de este apasionante torneo que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

Todo el Mundial se vive a través de Disney+

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Descubre qué más puedes encontrar en Disney+

Descubre más sobre los grandes estrenos exclusivos que llegan a Disney+ en marzo. Hay producciones perfectas para todos los gustos, como la esperadísima serie de Marvel, Daredevil: Born Again, la taquillera animación Moana 2, y también la nueva temporada de una de las series más queridas por el público: Grey’s Anatomy – ya en su temporada 20.