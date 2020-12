Descubre los beneficios de tener una silla gamer aunque no seas aficionado a los videojuegos

La posición del cuerpo a la hora de sentarse frente al computador es muy importante. Por esta razón, los aficionados a los juegos invierten en una silla gamer que sea lo suficientemente cómoda para poder pasar muchas horas en ella sin que se generen dolores en el cuerpo.

Con los acontecimientos que se han vivido este año a causa de la pandemia por Covid-19, ha ocurrido que el trabajo a distancia o home office sea cada vez más común. Sin embargo, las sillas de casa pueden no ser lo suficientemente ergonómicas como las de oficina.

Por esta razón, quizás es el momento de que todos nos volvamos aficionados a los videojuegos y nos decidamos a adquirir una silla gamer para estar mucho más cómodos, ya sea realizando actividades cotidianas en la computadora, trabajando o estudiando.

Una mala postura puede generar problemas en la espalda. Fuente: Pexels

Si ya eres aficionado a los juegos y conoces un poco del tema, seguramente sabes que las características de estas sillas son realmente extraordinarias, además de que cuentan con un diseño bastante atractivo.

Sin embargo, hay quienes no saben cuáles son los beneficios de tener una silla gamer. Por eso, aunque no seas un aficionado a los videojuegos, aquí puedes conocer las características de estas sillas que en definitiva no son un simple accesorio.

Características de la silla gamer

En la actualidad existen tantos diseños de sillas gamer que podría ser complicado decidirse por una, sin embargo, todas cumplen con algunas características básicas que son indispensables para la comodidad y la salud del jugador.

Muchas de estas sillas son fabricadas en China, que tal como sabemos, se ha vuelto una potencia imparable cuando se trata de tecnología. Por esta razón, hay mucha expectativa en torno a las funciones y beneficios de la silla gamer, ya que al adquirir una se espera poder contar con todas las características deseables.

Ajustes de la altura del asiento

Las sillas gamer se pueden ajustar al tamaño de cada persona. Fuente: Unsplash

Para las personas que son muy altas o muy bajas, encontrar una silla que se ajuste a su tamaño para tener completa comodidad al momento de trabajar en el ordenador, puede ser un verdadero problema.

Sin embargo, con la silla gamer este sufrimiento termina, dado que es posible ajustar la altura a medida para quedar exactamente en la posición adecuada para jugar, trabajar o estudiar.

De este modo es posible quedar a la altura adecuada en relación al teclado. Se recomienda que la posición sea formando un ángulo de 90 grados con los brazos y así evitar el surgimiento de enfermedades como el túnel carpiano, que pueden aparecer por tener una posición incómoda o forzada durante un largo tiempo.

Ajuste del respaldo

Cuando estamos sentados frente al ordenador, la posición de la espalda es fundamental, debido a que con frecuencia necesitamos movernos, lo que podría generar lesiones si se realizan movimientos bruscos.

Por esta razón, las sillas gamers cuentan con un respaldo cómodo, el cual permite que las personas se muevan en el mismo sitio sin perder la posición adecuada. Además, está fabricado con materiales que no generan incomodidad a la piel.

Soporte lumbar

Si experimentas dolores en la espalda, puedes probar utilizando esta silla. Fuente: Pexels

Seguramente cuando pasas largos periodos de tiempo en la computadora comienzas a presentar dolores fuertes en la espalda o el cuello. Para evitar este inconveniente, la silla gamer integra un soporte lumbar, es decir, una especie estructura que disminuye la presión en la parte inferior de la espalda.

Con este sistema de soporte lumbar es posible disminuir la presión, específicamente en los discos intervertebrales, que generalmente suelen presentar hernias discales a causa de una posición inadecuada.

Silla gamer de movimiento dinámico

Estar en una misma posición por horas puede generar graves problemas, y eso es algo que los gamers saben muy bien, por esta razón, las sillas de este tipo están diseñadas para que pueda existir movimiento dinámico en el mismo sitio.

Es decir, permiten realizar movimientos del respaldo y el asiento de forma independiente para que la persona pueda desplazarse libremente sin perder la comodidad y la posición más cómoda para trabajar.

Apoyabrazos ajustables

La posición de los brazos es, posiblemente, uno de los mayores problemas que se presentan a la hora de trabajar en el computador, en especial con la modalidad del home office, porque es posible que no se cuente con un espacio con las condiciones adecuadas para trabajar cómodamente.

Los materiales de la silla gamer se eligen pensando en la cantidad de tiempo que pasarás sentado en ella. Fuente: Unsplash

Afortunadamente, los diseñadores de la silla gamer han considerado este problema, integrando apoyabrazos ajustables, los cuales permiten establecer una altura cómoda en la que el brazo pueda quedar en la posición correcta.

Con este simple ajuste se produce una sensación de alivio y comodidad que el jugador podrá notar de inmediato, esto porque la posición de los brazos deja de ser forzada, permitiendo que la espalda y los hombros se relajen.

Materiales de la silla gamer

Los materiales de la silla gamer son de alta calidad, porque son tapizados con telas transpirables, tal como la polipiel o la piel sintética, logrando de este modo que a pesar del tiempo que se pase sentado la silla, no genere malos olores ni se humedezca por el sudor.

Cada una de las partes de la silla gamer está pensada para la comodidad del jugador, desde las ruedas hasta la tela que recubre los asientos, buscando que sea mucho más práctico disfrutar de los juegos.

Sin embargo, si estás en busca de una silla para trabajar cómodamente, la silla gamer puede ser tu nueva aliada para que tengas una posición cómoda al trabajar en casa.

