Carlos Alcaraz va a estar midiéndose contra el estadounidense Sebastian Korda en un partidazo que será ni más ni menos que la GRAN FINAL por los Next Gen ATP Finals.

Carlos Alcaraz vs. Sebastian Korda por la FINAL de los Next Gen ATP Finals: hora y canal de TV para ver HOY el partido EN VIVO

En el certamen que involucra a los mejores jugadores jóvenes de hasta 21 años de edad, lo cierto es que una gran FINAL es la que va a tener su desarrollo. El español Carlos Alcaraz (32°) estará enfrentándose contra el estadounidense Sebastian Korda (39°) HOY, sábado 13 de noviembre, por el juego cúlmine del Next Gen ATP Finals, duelo que tendrá lugar en la Cancha Central del Allianz Cloud de Milán. El partido será transmitido, EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica por las señales de ESPN 2 y Star+. Primer duelo oficial entre ambos.

Los dos fueron cabeza de serie de sus respectivos grupos, sabiendo que los contendientes al título fueron de los que mayor rodaje adquirieron a nivel majors, ya que varios de los integrantes del certamen no contaban con esa gran posibilidad. Ambos llegan a este choque sin caer en ninguno de los cuatro partidos disputados, por lo que es una final más que esperada por el público aficionado al tenis.

Arrancamos con lo que es el panorama de parte del español, cuyo 2021 no podía ser de la mejor manera con sus apenas 18 años de vida. Tuvo su primera vez participando dentro de los cuatro Grand Slams, donde se resaltan los cuartos de final alcanzados en US Open, mas la inauguración de títulos major en el ATP 250 de Umag. Su camino en las Next Gen tuvo los triunfos en fase de grupos contra Holger Rune, Brandon Nakashima y Juan Manuel Cerúndolo. Y en semifinales tachó a Sebastián Báez, en el 4-2, 4-1 y 4-2 logrado en una hora y dos minutos.

Del otro lado llega un estadounidense que también está progresando lentamente en el circuito mundial sabiendo que puede llegar muy lejos. Al igual que en Roland Garros 2020, el hombre de Bradenton arribó a la cuarta ronda de Wimbledon además de llegar a cuartos de final del Masters 1000 de Miami, pero además logró su primer título en el ATP 250 de Emilia-Romagna, el juego cúlmine de Delray Beach sumado a la obtención del Challenger de Quimper

Carlos Alcaraz vs. Sebastián Korda: ¿cuándo y a qué hora juegan por el Next Gen ATP Finals?

El partido Carlos Alcaraz vs. Sebastián Korda se llevará a cabo HOY, sábado 13 de noviembre, por la gran final del Next Gen ATP Finals. El duelo se desarrollará en la Cancha Central del Allianz Cloud de Milán, Italia.

Horario estimado por país

Argentina: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

España: 21:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET

México: 14:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Perú: 15:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Alcaraz vs. Korda: ¿cómo ver el partido por el Next Gen ATP Finals?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica mediante las señales de ESPN 2 y Star+. En España lo transmitirá Movistar Deportes. Mientras que se emitirá para todas las regiones del planeta por la plataforma Tennis TV.