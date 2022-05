Novak Djokovic vs. Stan Wawrinka EN VIVO por el Masters 1000 de Roma: Fecha, horario y TV del partido

Los dos se conocen y mucho además de ser los pocos de la gran camada que está lentamente llegando a su fin en el tenis. Partidazo de octavos de final en el Masters 1000 de Roma, donde Novak Djokovic (1) se medirá ante el suizo Stan Wawrinka (361). Dicho juego será este jueves 12 de mayo, desde la Cancha Central en el recinto del Foro Itálico. Además, el mismo lo podrás mirar EN VIVO y ONLINE vía ESPN 2 y Star+ hacia Latinoamérica.

Comenzamos con el número 1 del ranking, que para sostener ese liderato tendrá que llegar a semifinales sí o sí. Buscando meterse por 16° ocasión consecutiva en los cuartos de final de un certamen que conquistó en 2008, 2011, 2014, 2015 y 2020, sabiendo que el serbio conquistó 37 Masters 1000 en toda su carrera, la llegada del Djoker a esta instancia se produjo tras superar al ruso Aslán Karátsev por 6-3 y 6-2 en una hora y media de juego.

Mientras que del otro lado llega el tenista suizo, quien intenta recuperar ese tenis de alto vuelo que lo supo tener en el tercer lugar del ranking en 2014, además de ser uno de los muy pocos "terrenales" ganadores de Grand Slam en la era Federer-Nadal-Djokovic y Murray. Intentando llegar por cuarta vez a cuartos de Roma, donde fue finalista en 2008, además de intentar pelear por el segundo Masters 1000 de su carrera, el hombre de 37 años viene de superar al serbio Laslo Djere por 7-6, 3-6 y 6-4 en dos horas y 48 minutos de partido.

25 veces se enfrentaron entre sí, con 19 victorias del serbio. No se cruzan desde el US Open 2019, cuando Wawrinka se impuso por 6-4, 7-6 y 2-1 en una hora y 46 minutos de juego, sabiendo que Nole abandonó por una lesión. En tanto que Djokovic no triunfa ante su rival de turno desde las semifinales del Masters 1000 de París 2015, en el 6-3, 3-6 y 6-0 gestado en una hora y 51 minutos de partido.

+El último partido entre Djokovic y Wawrinka

Novak Djokovic vs. Stan Wawrinka: ¿cuándo y a qué hora juegan por el Masters 1000 de Roma?

El partidoNovak Djokovic vs. Stan Wawrinka se llevará a cabo este jueves 12 de mayo, por los octavos de final del Masters 1000 de Roma. El duelo se desarrollará en el Estadio Central del Foro Itálico.

Horario estimado por país

Argentina: 11:00 horas

Bolivia: 10:00 horas

Brasil: 11:00 horas

Chile: 10:00 horas

Colombia: 09:00 horas

Ecuador: 09:00 horas

España: 16:00 horas

Estados Unidos: 07:00 horas PT y 10:00 horas ET

México: 09:00 horas

Paraguay: 10:00 horas

Perú: 09:00 horas

Uruguay: 11:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

Djokovic vs. Wawrinka: ¿cómo ver el partido por el Masters 1000 de Roma?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y Star+. Hacia cualquier región del planeta lo emitirá Tennis TV.