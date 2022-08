Está confirmado que Alexander Zverev no será parte del Masters 1000 de Montreal. A continuación, conocé cuál es el motivo de su ausencia.

Por qué Alexander Zverev no jugará el Masters 1000 de Montreal

El Masters 1000 de Montreal no contará con importantes figuras en la edición de este año. Luego de que Novak Djokovic y Rafa Nadal anuncien que no viajarán a Canadá, quedó confirmado que Alexander Zverev no podrá disputar el campeonato. En Bolavip te contamos cuál es el motivo de su ausencia.

¿Por qué Alexander Zverev no jugará el Masters 1000 de Montreal?

Alexander Zverev, número 2 del ranking que sólo está por detrás del ruso Daniil Medvedev, tuvo que abandonar la semifinal de Roland Garros 2022 frente a Rafael Nadal. El español se imponía por 7-6 (8) y 6-6, pero en el tie-break del segundo parcial no se llegó a disputar ya que el alemán sufrió una impactante lesión.

Luego de que le realizarán distintos estudios, se confirmó que Sascha se rompió varios ligamentos laterales del tobillo. La lesión llegó luego de un desplazamiento lateral para pegar un drive.

Luego de ser operado, el jugador de 25 años nacido en Hamburgo comenzó rápidamente con la recuperación y se espera que pueda llegar óptimo a disputar el US Open de este año. Aún no está al 100% desde lo físico para competir en el Masters 1000 de Montreal, es por eso que sus preparadores decidieron no arriesgarlo.