Novak Djokovic, que no jugó en Montreal, tampoco estará en el Masters 1000 de Cincinnati. A continuación, conocé cuáles son los motivos de la ausencia.

Por qué Novak Djokovic no jugará el Masters 1000 de Cincinnati

Es oficial: Novak Djokovic, que viene de no jugar en Montreal, no estará presente en el Masters 1000 de Cincinnati. A continuación, te contamos porqué el serbio, ganador del último Wimbledon, no jugará en el torneo estadounidense.

+¿Por qué Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de Cincinnati?

Novak Djokovic no será parte del Masters 1000 de Cincinnati. El principal motivo de su ausencia, al igual que en Montreal, está relacionado a la vacunación contra el Covid-19: el tenista no se aplicó ninguna dosis y no podrá asistir al torneo al igual que en el Australian Open de este año, entre otros campeonatos.

Cabe destacar que todavía se encuentra en duda su participación en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. Esto será fundamental para su futuro ya que defiende los puntos de la final alcanzada en 2021, por lo que, en caso de ausentarse, caerá muchas posiciones en el ranking ATP.