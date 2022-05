Si hay un certamen muy esperado, entre los varios por los cuales el público del tenis aguarda, ese es Wimbledon. Al ser el más antiguo de los cuatro Grand Slam, además de la gran historia, superficie y tradición para este deporte, lo cierto es que el certamen inglés es muy reconocido a nivel mundial. Sin embargo, una noticia rutilante llegó desde los pasillos de ATP y WTA.

Lo cierto es que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA) enviaron un comunicado, el cual primero fue anunciado por la entidad que regula el tenis masculino y luego adherido por el de mujeres, en el cual anunciaron que los tradicionales 2000 puntos que otorga Wimbledon no serán contabilizados, al igual que los de las otras instancias, para su certamen.

+Wimbledon: ¿Por qué ATP y WTA prohibieron que el torneo otorgue puntos?

El origen del conflicto llega por intermedio de una determinación que el propio certamen que se realiza en el All England Lawn Tennis Club realizó. En este caso con la exclusión de los jugadores rusos y bielorrusos (masculino y femenino) debido a la invasión ejercida por el primer país nombrado a Ucrania. Nombres a resaltar son los del hoy número 2 del mundo, Daniil Medvedev, además de Anastasia Pavlyuchenkova (21°), sumado a las bielorrusas Aryna Sabalenka (7°) y Victoria Azarenka (15°).

Como la medida no tuvo su rectificación, la ATP emitió un comunicado tomando una histórica determinación en este deporte: “Con gran pesar y renuencia, no vemos otra opción que eliminar los puntos del ranking ATP de Wimbledon para 2022. Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger los derechos de los jugadores en su conjunto. Las decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se abordan, sientan un precedente dañino para el resto del Tour. La discriminación por torneos individuales simplemente no es viable”, señalan en un comunicado.

Cabe resaltar que el máximo vector de Wimbledon es la ITF (Federación Internacional de Tenis), quienes también eliminarán la suma de puntos de clasificación en eventos juveniles y en silla de ruedas. Restará saber cuál es la posición del campeonato inglés ante estas medidas, ya que Novak Djokovic es el campeón defensor varonil que defiende 2000 puntos, en tanto que en el femenino habrá una nueva ganadora tras el retiro definitivo de Ashleigh Barty.