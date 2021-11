Escalofriante. Señaló a un funcionario y, luego de ser censurada, no se volvió a tener registros de ella. Parece una película de espionaje, pero sucede en la vida real. Aquí y ahora. Pero en China. La ausencia de la tenista Peng Shuai sembró un manto de dudas. Lleva más de una semana desaparecida luego de acusar públicamente a un ex viceprimer ministro de China de abuso sexual, siguió aumentando tras la publicación -en medios oficiales chinos- de un correo atribuido a ella diciendo que se encontraba bien y negando que hubiera realizado semejante declaración.

Ganadora de los títulos de dobles en Wimbledon 2013 y Roland Garros 2014 junto con Su-Wei Hsieh (Taipei), Peng, que en la actualidad se mantiene en el puesto 189° en singles y 248° en dobles, no compite en el Tour desde febrero de 2020, en Qatar Total Open, cuando la pandemia de coronavirus empezaba a globalizarse desde su país.

El 2 de noviembre último realizó una fuerte acusación en un post de su cuenta verificada en Weibo, la red social china similar a Twitter. Allí describió una agresión que inició una relación consensuada intermitente con Zhang Gaoli, quien de 2013 a 2018 formó parte del Comité Permanente del Politburó del PC, el máximo órgano de gobierno en China. El posteo fue eliminado en pocos minutos y las censuras se extendieron por la fuertemente controlada Internet del país.

Todo, alimentado por la fama de la tenista acusadora y el acusado, un importante político de su país. Las búsquedas de su nombre e incluso de la palabra “tenis” parecían estar bloqueadas, lo que refleja la extraordinaria sensibilidad que existe en China a la hora de hablar de la mala conducta de los líderes del partido. Peng, de 35 años (8 de enero de 1986), escribió: “Sé que para alguien de tu poder, viceprimer ministro Zhang Gaoli, has dicho que no tienes miedo, pero aunque sólo sea yo, como un huevo que choca contra una roca, o una polilla a la llama, cortejando la autodestrucción, diré la verdad sobre ti”. Tras ser eliminado el posteo, desde entonces, no se sabe nada de ella.

Las acusaciones no pudieron ser corroboradas ni confirmadas. En su posteo, Peng admitió que no podría presentar pruebas de su acusación, sugiriendo en un momento dado que Zhang había expresado su preocupación de que pudiera grabar sus encuentros. El acusado, Zhang Gaoli, tiene 75 años y ascendió en las filas del partido y del Gobierno. Fue gobernador de la provincia costera de Shandong y, posteriormente, secretario del partido en Tianjin, la ciudad portuaria de ámbito provincial situada en el mar de Bohai. Como viceprimer ministro, entre 2013 y 2018, fue uno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó, dirigido por el líder de China, Xi Jinping.

La alarma creció en las últimas horas cuando el medio estatal chino CGTN publicó una supuesta carta que la tenista china le habría enviado al CEO de la WTA, Steve Simon, en la que dice que las informaciones publicadas son equivocadas y que se encontraba bien. ”Hola a todos, aquí Peng Shuai. Tras ver las noticias que se han publicado en la web oficial de la WTA, el contenido no ha sido confirmado o verificado por mí y se ha publicado sin mi consentimiento. Las noticias que se han publicado, entre ellas la acusación de agresión sexual, no son verdad. No estoy desaparecida ni insegura. He estado descansando en casa y todo está bien. Gracias de nuevo por preocuparos por mí”, dice el comunicado. Y añade: “Si la WTA publica más noticias sobre mí, por favor, verificarlas antes conmigo y publicarlas con mi consentimiento. Como tenista profesional, les agradezco todo el apoyo y consideración. Espero promocionar el tenis chino con todos ustedes si tengo la oportunidad en el futuro. Espero que el tenis chino siga mejorando. Una vez más, gracias por su consideración”.

La WTA no demoró en responder a través de Steve Simon, ejecutivo del ente que maneja al tenis profesional femenino, a partir de un comunicado lapidario en el que afirma no creer que esa carta haya sido generada por la tenista. “El comunicado difundido por el medio estatal chino en lo referente a Peng Shuai solo hace crecer mi preocupación sobre su seguridad y su paradero. Me cuesta creer que Peng Shuai haya escrito ese correo que hemos recibido o creer que se le ha atribuido a ella. Peng Shuai ha demostrado un coraje increíble al describir la acusación de agresión sexual por parte de un antiguo alto cargo del gobierno de China. La WTA y el resto del mundo necesitan una prueba independiente y verificada de que ella está a salvo. En repetidas ocasiones he intentado hablar con ella por varias vías de comunicación”.

El detalle que aumenta las sospechas y conjeturas se da en una imagen sobre el supuesto mensaje que llevan a creer que el mensaje fue armado. En la captura del mismo, se ve el cursor activo de una computadora. Si se tratara de un mail enviado, como se dijo, eso no sería posible.

Tras esto, figuras del circuito masculino y femenino de tenis se sumaron y publicaron en sus redes sociales una foto de Peng Shuai con el hashtag #WhereIsPengShuai (¿Dónde está Peng Shuai?). “La censura no es nunca aceptable venga de donde venga. Espero que Peng Shuai y su familia estén bien y en buena salud. Estoy conmocionada por la situación actual y le envío amor y luz en su camino”, escribió la japonesa Naomi Osaka, actual número 13 del mundo. “Espero que la encuentren, que esté bien. Es terrible, sólo puedo imaginar cómo se siente su familia”, dijo el serbio Novak Djokovic, actual Nº 1 del ranking mundial masculino.

Por todo esto, la WTA les pidió a las autoridades de China que investiguen las acusaciones realizadas por Peng Shua. Para la WTA, China es un socio esencial en su dinámica deportiva y, sobre todo, comercial dado que la potencia asiática aporta once torneos al circuito y la ciudad de Shenzhen es el escenario del torneo de Maestras que cierra la temporada (este año se realizó en Guadalajara, México, por razones sanitarias y protocolares).