El US Open 2022 tendrá un nuevo campeón de Grand Slams y Frances Tiafoe ya anotó su nombre en la historia del tenis estadounidense, termine como termine su participación en el certamen: se convirtió en el primer jugador local en llegar a semifinales desde Andy Roddick en 2006.

Para llegar a este camino, Frances eliminó a Rafael Nadal, nada más y nada menos, siendo este el único encuentro a cinco sets que perdió el español en todo el 2022. A continuación, te contamos quién es Tiafoe, el chico que pasó de dormir en un club de tenis a brillar en el Abierto de los Estados Unidos.

+¿Quién es Frances Tiafoe, figura del US Open 2022?

La historia de Tiafoe con el tenis comenzó desde la cuna. ¿El motivo? Su padre fue obrero en la construcción del Junior Tennis Champions Center (JTCC) y cuando el complejo fue inaugurado, fue nombrado conserje del predio.

Luego, tuvo que hacer horas extras para ganar algo más de dinero y ahí fue cuando, según sus propias palabras, Frances y su hermano Franklin pasaban la noche allí: “Dormía en mesas plegables en la oficina. Allí fue donde comenzó mi aventura”, le había dicho a The Guardian en 2019.

+Su primera vez con una raqueta

Con el pasar de los años, Tiafoe se cruzó en el club Misha Kouznetsov, un entrenador de juveniles que llegaba desde Pensilvania como cazatalentos. Y, desde el inicio, lo hizo competir con rivales más grandes.

El estadounidense, nacido el 20 de enero de 1998, fue el campeón más joven del prestigioso torneo juvenil Orange Bowl (figuras como Juan Martín del Potro también lograron ese trofeo). Ya en el circuito profesional, de rápida ascendencia, con 17 años disputó el main draw de Roland Garros y se convirtió en el jugador de su país de menor edad en hacerlo desde Pete Sampras y Michael Chang en 1989.

+Del Potro: su ídolo

En su crecimiento, Tiafoe tomó a Juan Martín del Potro como ídolo, y eso se debe al éxito que tuvo el argentino en Estados Unidos, donde, a los 20 años (en 2009), logró consagrarse en el US Open.

Tal es así que cuando Delpo se despidió del ATP de Buenos Aires en febrero de 2022, el tenista de 24 le dedicó unas palabras en su Instagram: "Esto es una locura. Realmente espero que este no haya sido tu último partido. Pero si lo es, quiero darte las gracias: fuiste mi jugador favorito cuando crecía. Recuerdo haberte visto en Cincinnati cuando era un niño. Fuiste el primer jugador que me firmó una pelotita. Después de eso, me convertí en un gran fan tuyo. Recuerdo haberle dicho a mi entrenador que ibas a ganar el US Open, y lo hicisste. Lloré en 2009 cuando eso pasó. Sueno como un completo fanático ahora mismo, pero eso soy. Haber logrado todo lo que tenés, pasando por todo lo que tuviste que pasar en tu carrera, es notable. Sos un miembro del salón de la fama en mis ojos. Una leyenda viviente. No tengo más que amor y respeto para vos. Caminá con la cabeza en alto siempre. Dejaste una gran marca en este juego".