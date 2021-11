Sebastian Korda vs. Lorenzo Musetti por las Next Gen Finals: hora y canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO

El estadounidense Sebastian Korda (39°) se enfrenta al tenista local Lorenzo Musetti (58°) por la tercera fecha del Grupo B de las Next Gen Finals, HOY, jueves 11 de noviembre.

Korda, a sus 21 años, ya cuenta con un torneo ATP, el cual ganó en este 2021 (250 de Parma). Además, jugó la final de Delray Beach y alcanzó los octavos de final de Wimbledon, nada más y nada menos. En este certamen, logró ganar sus dos encuentros (vs. Gaston y Báez, respectivamente).

Del otro lado, el italiano, de 19 años, participó en tres de los cuatro torneos de Grand Slam de la temporada (no estuvo en Australia) y, en los octavos de final de Roland Garros, se retiró de su encuentro vs. Novak Djokovic (1°) cuando se imponía dos sets a uno. En el partido vs. Korda, deberá ganar o ganar para clasificar (perdió vs. Báez y derrotó a Gaston).

A nivel ATP, se enfrentaron, el 19 de mayo de este año, por los octavos de final de Lyon: en aquella ocasión, Musetti logró ganar por 6-3, 1-6 y 6-4. ¿Qué pasará en esta oportunidad?

¿Cuándo se enfrentan Korda y Musetti por las Next Gen Finals?

Sebastian Korda y Lorenzo Musetti se ven las caras, por la tercera fecha del Grupo B, HOY, jueves 11 de noviembre.

Horario estimado por país:

Argentina: 16:50 horas

Bolivia: 15:50 horas

Brasil: 16:50 horas

Chile: 16:50 horas

Colombia: 14:50 horas

Ecuador: 14:50 horas

España: 21:50 horas

Estados Unidos: 11:50 horas PT y 14:50 horas ET

México: 13:50 horas

Paraguay: 16:50 horas

Perú: 14:50 horas

Uruguay: 16:50 horas

Venezuela: 15:50 horas

Musetti vs. Gaston: ¿cómo ver el partido por el Next Gen ATP Finals?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica mediante las señales de ESPN 2 y Star+, mientras que se emitirá para todas las regiones del planeta por la plataforma Tennis TV.